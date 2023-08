Fíjate, Paty: Billy Porter llama "p*rra" a Anna Wintour por portada de Vogue con Harry Styles

Lo que necesitas saber: El actor Billy Porter volvió a criticar a Harry Styles por supuestamente colgarse del queerbating para obtener portadas como la que le dieron en Vogue. Pero no sólo eso, pues dijo que la culpa es de Anna Wintour. ¡¿Quééé?!

Sentí la tensión y vine tan rápido como pude para darles contexto del porqué nombres como Anna Wintour y Harry Styles están en tendencia de redes sociales. Y es que el actor Billy Porter les tiró duro en una reciente entrevista donde habló sobre una portada de la revista Vogue.

Fue en una charla con el medio The Telegraph, donde Billy Porter –quien recientemente dijo que podría tener que vender su casa por la huelga de actores en Hollywood– criticó la portada que Vogue le dio en 2020 a Harry Styles en su versión de Estados Unidos.

Harry Styles en la MET Gala de 2019. Foto: Getty Images

Billy Porter volvió a tocar el tema de la portada de Harry Styles en Vogue

Más allá de que ya es un gran logro el aparecer en la revista donde Anna Wintour es editora desde 1988, Harry Styles hizo historia al ser el primer hombre que aparecía con un vestido en una portada de Vogue. Algo que a Billy Porter no le gustó nadita.

En su momento, Porter dijo que él fue quien popularizó la tendencia de los hombres con vestidos en Hollywood y le causó mucho conflicto que Anna Wintour escogiera a Harry Styles para la portada de Vogue y no a él, quien sí es parte de la comunidad LGBTQ+.

Ya antes le había criticado el aparecer en vestido en una portada de la revista

“A él no le importa, solo lo hace porque es lo que hay que hacer. Esto es política para mí. Esta es mi vida. Tuve que luchar toda mi vida para llegar al lugar donde podía usar un vestido a los Oscar y no ser baleado. Todo lo que tiene que hacer es ser blanco y heterosexual”, dijo en una charla con The Sunday Times.

Después de esas palabras, Billy tuvo que disculparse con Harry Styles en el ‘Late Show’ de Stephen Colbert, a quien le dijo que no fue su intención tirarle al cantante y que en realidad el tema detrás de la polémica era más profundo e importante.

Billy Porter se le fue duro a Harry Styles y Anna Wintour por la dichosa portada

Pero parece que dos años después Billy Porter decidió revivir el debate y de una manera un tanto inesperada. Y es que el actor dijo a The Telegraph que Harry Styles es heterosexual (el cantante nunca ha definido su sexualidad de manera pública) y que todo fue culpa de Anna Wintour.

“No es culpa de Harry Styles que él sea blanco, lindo y heterosexual y encaje en la infraestructura de esa manera. Es por eso que está en la portada”, dijo Porter al asegurar que Harry Styles sólo pretende ser ‘No binario’ o usando la imagen de persona queer para su conveniencia.

Billy Porter es ganador del Emmy por la serie ‘Pose’. Foto: FX

El actor llamó “p*rra” a la editora de Vogue

“No se siente bien para mí. Estás usando mi comunidad, o tu gente está usando mi comunidad, para elevarte. No has tenido que sacrificar nada”, mencionó el actor sobre Harry Styles, que si bien dice que no le gustan las etiquetas, casi siempre se le ha relacionado sentimentalmente con mujeres.

Pero eso no fue lo más controversial, pues meses antes de que saliera la portada, Anna Wintour se le acercó para pedirle consejos sobre cómo han avanzado los pioneros del estilo dentro de la comunidad LGBTQ+. Todo para que al final terminara por poner a Styles en la portada.

Anna Wintour es la editora en jefe de la revista Vogue USA. Foto: Getty Images

“Esa perra me dijo al final: ‘¿Cómo podemos hacerlo mejor?’ Y me tomó tan por sorpresa que no dije lo que debería haber dicho”, mencionó Billy que le aconsejó a Anna el elevar las voces de dichos pioneros a través de Vogue. Algo que quizá a ella no le quedó muy claro.

En redes sociales ya se abrió el debate sobre lo que dijo Billy Porter

Evidentemente la entrevista a Billy Porter se ha hecho viral y en internet las personas ya se dividen entre quieres califican al actor de envidioso y misógino, y los que creen que Billy no dijo más que la verdad sobre Anna Wintour y la portada de Harry Styles.

Pero también hay quienes están sorprendidos por las palabras que Porter usó para Wintour, pues considerando que es una de las personas más conocidas dentro de la industria de la moda (de hecho ella organiza la MET Gala), seguro la tuvo que haber pensado antes de dar esas declaraciones. ¿O ustedes qué opinan?

Anna Wintour y Bill Nighy en la MET Gala de 2023. Foto: Getty Images

