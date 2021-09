“No me rindo”: Joven pianista perdió la movilidad en un brazo tras ser apuñalado y así pide ayuda

Puede sonar trillado, pero en la vida siempre debemos enfrentarnos a todo tipo de adversidades. Unas son más severas que otras, pero a final de cuentas es admirable como en algunos casos, algunas personas hacen lo posible por mantenerse positivos. De hecho, este es el caso del joven pianista Bruno Alejandro.

Este chico ecuatoriano se ha hecho viral desde México hasta Argentina ya que en los últimos días, contó en sus redes sociales cómo ha perdido la movilidad en uno de sus brazos parcialmente. Por supuesto, esto ha provocado inevitablemente que no pueda desempeñar sus actividades como músico y bailarín de la manera en que solía hacerlo… pero eso no lo ha detenido para intentar inspirar a sus seguidores.

Bruno Alejandro, un chico dedicado al arte

Una de las cosas que más nos gusta de internet es que en su auge, se han convertido en una gran oportunidad para conocer a gente llena de talento de todas partes del mundo. Y aunque estas personas no acaparan portadas o titulares, se llevan el reconocimiento de los seguidores en redes sociales. El ejemplo nos lo da el ya mencionado Bruno Alejandro Moreano.

Si ustedes se pasean por sus cuentas de Instagram o TikTok, se darán cuenta que él se dedica a la cantada, la actuación y en ese sentido, es un chico bastante dedicado a las artes escénicas. Sin embargo, su mero fuerte es tocar el piano y bailar, tal como se puede apreciar en sus videos donde toca piezas de música clásica e incluso, replica coreografías de baile de Michael Jackson.

Desde luego, sus capacidades no han pasado por alto pues no solo ha recibido elogios por parte de sus miles de seguidores en redes; también se ha presentado en algunas tarimas más grandes. Con las ganancias que genera, dice, paga sus estudios… pero desafortunadamente, su sueño y el trabajo que ha hecho a lo largo de los últimos años se ha dificultado debido a una tragedia.

El joven pianista fue apuñalado y perdió la movilidad en un brazo

A finales de julio pasado, Bruno subió algunas fotos y un video explicando su situación. “Fui víctima de la delincuencia… por robarme todo lo que tenía me apuñalaron dos veces gravemente, una de las puñaladas fue profunda con riesgo de afectar al pulmón, como consecuencia de esta circunstancia me he quedado sin mis herramientas de trabajo”.

De acuerdo con lo que contó en su posteo de Instagram, los delincuentes que lo agredieron se llevaron sus pertenencias y algunos de los materiales que utiliza para trabajar. Desde entonces, se ha mantenido en tratamiento, pero las lesiones que tiene le han inmovilizado un brazo, algo que inevitablemente le ha complicado poder desarrollar sus actividades de la manera adecuada.

La cosa es que a pesar de la situación, Bruno se ha mantenido bastante positivo. Por ahí, en varios videos ha demostrado que busca la forma de tocar el piano aunque sea con una sola mano. Y si bien aún no recupera la movilidad, parece que poco a poco ha practicado para seguir tocando su instrumento favorito. “Aunque no pueda tocar el piano con mis dos brazos, no me rindo”, menciona en un reciente video de TikTok.

Eso sí, el joven pianista nuevamente ha recurrido a las redes sociales para pedir apoyo pues el tratamiento no le ha salido nada barato. Durante los últimos días de agosto y en lo que va de septiembre, ha subido algunos clips recordando algunas sesiones fotográficas y otros materiales donde demuestra su talento previo al lamentable incidente que sufrió. Por ahí, si alguien desea sumarse a la causa, POR ACÁ encuentran su contacto para donaciones.