Mucho antes de que las grandes cadenas de comida rápida llegaran a nuestro país, existió una cadena mexicana de hamburguesas que durante muchos años fue el premio para los niños que sacaban buenas calificaciones; Sí, hablamos de Burguer Boy.

Este restaurante fue realmente famoso durante los años 70 y principios de los 80, tan popular que incuso había grandes filas para pedir algo del menú.

Esta gran afluencia de gente se debió a que ofrecía algo único y que todos los domingos se anunciaba en el célebre programa En Familia con Chabelo.

Imagen: Burger Boy Facebook

Asimismo, era un fenómeno tan grande que sus comerciales fueron la plataforma de inicio de varias celebridades y sus hamburguesas el pretexto para hacer la comida divertida, deliciosa, grasosa y muy fuera de lo común.

¿Por qué todo el mundo amaba Burguer Boy?

Además de que su propuesta no se parecía a nada, esta cadena tuvo gran éxito, entre otras cosas, gracias a los épicos, loco-popotes, que no eran otra cosa que un vaso con una pajita en espiral que enloquecía a los pequeños de los 80, todos querían tener uno.

Imagen: México en el Tiempo

Así mismo, tuvo una campaña de publicidad sin precedentes en México. Sus comerciales eran simplemente magistrales no sólo porque muchos estaban hechos de dibujos animados de dinosaurios, sino porque tenían una canción pegajosa que era muy difícil de olvidar…

“ Hamburguesas Burger Boy, burguer, burger, burguer boy.”

Por si lo anterior fuera poco, los alimentos que vendían tenían nombres estrafalarios, que hacían que la experiencia fuera divertidísima. Sus hamburguesas (simples, dobles y triples) más famosas se llamaban: unifate, brontodoble y dinotriple.

La historia de Burger Boy

Nació en 1968, gracias a la iniciativa de cuatro empresarios de distintos países de América Latina que querían traer a México la esencia más pura de la fast food que estaba haciéndose cada vez más popular en Estados Unidos.

Primero, abrieron cuatro establecimientos y el éxito fue descomunal. Pronto se volvió la primera cadena de comida rápida del país, así como la más importante. Era tan concurrida que pronto la adquirió Grupo Maceca con miras a expandirla.

Imagen: México en e tiempo

Sus nuevos dueños se dedicaron llevar la marca por todo México, lograron inaugurar más de 50 sucursales y fueron los primeros que además de servir grasosas y preparar exquisitas recetas, ofrecían a los niños un juguete, al más puro estilo de la Cajita Feliz y le permitan a los clientes poner sus propios aderezos.

Desafortunadamente, como tantas empresas mexicanas, Burguer Boy firmó su sentencia de muerte el día que llegó McDonald’s a nuestro país. Los colores rojos y amarillos y la sonrisa terrorífica del payaso acabaron con la fantasía mexicana de los años 80.

Por un breve periodo del 2017 parecía que la cadena reabriría sus puertas, incluso abrieron redes sociales, no obstante la iniciativa no se concretó, quizás como tantas otras no sobrevivió a la pandemia.

Los famosos y Buerger Boy

Como lo mencionamos anteriormente, una de las claves para explicar su éxito fue sin duda fue su extraordinaria estrategia publicitaria, vinculada algunas de las personalidades más connotadas de los años 80 y los años 90.

Entre las estrellas que participaron en los comerciales de Burguer boy estaba Chabelo, que además de recomendarlo a los niños en su programa, tenía una hamburguesa en honor a su persona llamada Chamacón. Este emparedado fue el primer de su tipo en México.

Otras estrellas reconocidas que fueron parte de sus campañas fueron Paco Stanley y el futbolista Ricardo Peláez. Cada uno con su estilo personal daba razones para no perderse las hamburguesas.

Por su parte, Salma Hayek protagonizaba uno de sus anuncios más emblemáticos. Enfundada en una capa, tipo la novia de Robin, se daba a la tarea de llevar a su abuela a famosa cadena de restaurantes por una hamburguesa, el plan funcionaba.

¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Por qué no nos comparten sus anécdotas?.

Imagen: Burger Boy Facebook