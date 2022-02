¿Qué fue eso? Captan a un extraño objeto volando sobre el socavón de Puebla

No les vamos a mentir, cuando vimos lo que estaba pasando con el socavón en Puebla pensamos que era algo que solamente podría ser obra de los extraterrestres. Y sí, ese enorme agujero que se abrió en la tierra parece que lo sacaron de una ciencia ficción, pero por más increíble que parezca y aunque algunos no lo crean, esta clase de fenómenos son el resultado de los años que el ser humano ha explotado los recursos naturales de nuestro planeta.

Como recordarán, este impresionante hoyo apareció el pasado 29 de mayo del 2021 en un terreno de cultivo en Santa María Zacatepec, dentro del municipio de Juan C. Bonilla, ubicado a unos cuantos 20 kilómetros del centro de Puebla. Sin embargo, poco a poco creció de nivel a tal grado que los últimos reportes de las autoridades del estado indican que mide 126 metros en su eje mayor y 123 metros en el menor, además de 45 metros de profundidad.

Algo extraño apareció volando sobre el socavón de Puebla

A raíz de este fenómeno en la tierra y varias historias que se hicieron virales en el internet de las cosas, como el intenso rescate de dos perritos que cayeron en el socavón (ACÁ pueden checar este caso), el agujero se convirtió en un punto turístico donde hasta vendían el pan del recuerdo. Pero luego de que pasara el furor por el lugar y que quedara cercado, mucha gente dejó de prestarle atención y le dieron carpetazo.

Sin embargo, hay quienes todavía buscan encontrarle explicación al origen del hoyo e incluso han encontrado cosas bastante raras. Resulta que hace unos días, un youtuber publicó un video sumamente peculiar de 10 minutos el cual fue grabado con un dron y que muestra algo que dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues en las imágenes aparece un extraño objeto volando sobre el socavón y de plano nadie tiene idea de cómo llegó ahí.

“No parece tener cables, no sabría explicarles qué es, ojalá se pueda apreciar; no digo que sea un OVNI ni un platillo volador, pero está bastante raro”, dijo el usuario de YouTube, Urbex Puebla sobre el raro avistamiento que captó. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que grabó, pero al parecer aún hay varios misterios por resolver en el famoso socavón que fue noticia a nivel mundial. Ahora sí que como decía Jaime Maussan, “y nadie hace nada…”.