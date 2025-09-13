Lo que necesitas saber: 'Cerecita' sufrió quemaduras de 2° y 3° grado. Le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia para salvar a sus cachorros.

Entre las víctimas que dejó la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, tenemos el caso de una perrita de nombre ‘Cerecita’. Sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y lo más grave de todo es que estaba embarazada.

En uno de los tantos videos que circulan en redes sociales, podemos ver a una perrita similar a ella correr tras la explosión. Intentó, como todos los demás, ponerse a salvo.

Y en un auténtico milagro de la naturaleza, ‘Cerecita’ logró sobrevivir junto a sus cinco cachorritos. Se encuentra recuperándose en un refugio.

Cerecita la perrita sobreviviente a la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia / Captura de pantalla

‘Cerecita’ se recupera tras explosión de pipa

El miércoles 10 de septiembre, tras la explosión en el Puente de la Concordia, el refugio Huellitas de amor sin frontera rescató a ‘Cerecita’. No solo llegó con quemaduras de 2° y 3° grado, también le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia para salvar a sus cachorritos.

“Tuvo que entrar de urgencia a una cesárea porque sus pequeños ya tenían sufrimiento fetal“, explicó el refugio.

Al final, en medio de la preocupación, tragedia e incertidumbre, nacieron los cinco cachorros de ‘Cerecita’, cuatro machos y una hembra, que están en constante monitoreo.

Aunque no son los únicos en luchar por su vida. Además del nacimiento de sus cachorros, ‘Cerecita’ muestra una gran mejoría en su recuperación. Tiene un poco más de fuerza y ya come sola. Sin embargo, el pronóstico de ella y sus hijos sigue siendo reservado.

El refugio publicó este video en el que podemos verla mucho mejor. Un historia muy conmovedora entre tanta desgracia.

Acá les dejamos la cuenta del refugio en X, @HASF_AnaSDiaz, por si quieren estar al pendiente de la recuperación de ‘Cerecita’ o simplemente quieren apoyar con algo.