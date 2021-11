Rifada nivel: Chofer adorna su camión para Halloween y regala dulces a los niños

El internet de las cosas siempre nos regala historias increíbles que nos levantan el ánimo cuando más lo necesitamos. Para muchos, Halloween es una de las fechas más importantes del año y se la toman muy en serio, pues hay quienes tardan meses planeando hasta el más mínimo detalle de su disfraz. Sin embargo, ahora le contaremos sobre alguien que llevó al siguiente nivel esta celebración, una chofer que adornó su camión para la ocasión y no solo eso, también se rifó regalando dulces.

Por acá les hemos platicado de personas que se pusieron creativas para festejar algo especial, como el caso de un vendedor de raspados que decoró su triciclo y le dio una vuelta a su hija para festejar sus quince años (AQUÍ se las dejamos). Pero ahora, en esta ocasión les presentaremos a Paloma De La Vara, una conductora de camiones originaria de Gómez Palacio, en Durango. Desde hace ya un buen rato, esta mujer se hizo conocida en el internet de las cosas porque se divierte mucho en su trabajo.

Esta chofer se rifó adornando su camión para Halloween

Para que se de una idea, esta chofer que todos quieren en la ruta Cereso de su ciudad porque siempre adorna su camión de acuerdo a la celebración o día que se conmemore. El claro ejemplo está en que ha decorado su unidad por la Revolución Mexicana, Día de las Madres, Navidad, Día contra el cáncer de mama, Día del Niño, Día del Padre y más fechas. Por si esto no fuera suficiente, también se ganó el aplauso de muchos por brindar servicio gratis a los trabajadores de la salud de su ciudad.

Pero ahora, Paloma volvió a llevarse las palmas de las redes sociales porque se lució con sus adornos de Halloween. Con globos naranjas y negros, fantasmas, telarañas y figuras de papel de personajes como Frankenstein, calabazas y murciélagos, esta mujer decoró el camión y no solo eso, ella también se disfrazó. Nuestra protagonista compartió las fotografías en su cuenta de Facebook y como era de esperarse, todos sus seguidores la felicitaron por hacer esto.

“La idea es divertirse en este día de jaguelin”, declaró la chofer en su publicación y por si esto no fuera suficiente, mencionó que le regalaría dulces a todos los niños que se subieran disfrazados a su camión. Aunque eso sí, también dejó muy claro que aunque no llevaran disfraz, los pasajeros se llevarían un presente por la fecha. “Me gusta mucho lo que hago. El autobús es el pizarrón de mi vida, ahí plasmo cómo me siento”, dijo Paloma, y la verdad es que se nota que le encanta su trabajo.