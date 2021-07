Justicia para los michis: Dan 5 años de prisión a un sujeto que apuñaló a 16 gatitos

La crueldad contra los animales no es algo exclusivo de nuestro país. Mientras en Tlalnepantla se desató la indignación por el asesinato del perrito Silver, en Inglaterra lidiaron con un auténtico asesino serial de felinos. El tipo apuñaló a un total de 16 gatitos y finalmente recibió una sentencia por ello.

El protagonista de esta historia es Steve Bouquet, un hombre que se desempeñaba como guardia de seguridad en la ciudad británica de Brighton. De acuerdon con Sky News, este sujeto acuchilló a los 16 gatitos entre octubre de 2018 y junio del 2019.

El modus operandi de este asesino serial de gatitos era muy simple, Al parecer, este hombre se acercaba a los felinos y se ponía acariciarlos, para luego sacar un cuchillo de entre sus cosas y darles un golpe con dicha arma. Nueve de los gatitos atacados murieron tras ser apuñalados, mientras que los restantes siete resultaron gravemente heridos pero lograron sobrevivir.

El caso se dio a conocer tras la denuncia de los dueños de esos michis, quienes reportaron cómo encontraron a sus mascotas sangrando en la entrada de sus casas, lo que generó que las autoridades investigaran la situación como asesinatos en serie y no de manera aislada.

Este tipo anduvo sin consecuencias por sus actos durante largo rato, pero gracias a las benditas cámaras de seguridad pudo ser atratapado. Las autoridades corroboraron cómo era que este sujeto llevaba a cabo las agresiones contra los gatitos gracias a la grabación de una cámara instalada en la casa de uno de los dueños de dichas mascotas.

Y mira nada más qué joyita de sujeto. Luego de ser detenido, el hombre negó las acusaciones y hasta se declaró casi casi como un amante de los gatos y los animales en general. Es más, durante el juicio, aseguró que no era ninguna amenaza para los animales y que sólo sabía sobre el caso de los gatitos muertos por noticias que vio en la prensa.

Pero nada más alejado de la realidad. La policía encontró en su domicilio un cuchillo con sangre de gato, que sí, tenía bien marcadas sus huellas y ADN en el mango. Y lo peor es que eso no fue todo lo que le hallaron… al revisar su celular, la policía le encontró también videos de perros matando gatitos y al menos dos fotografías donde se aprecia el cadáver de un felino más.

Steve Bouquet has been jailed for carrying out a series of night-time cat killings.

Watch as he is interviewed by police.

Read more here: https://t.co/7ZpFHvB7rR pic.twitter.com/QCRiXh8K3K

— Sky News (@SkyNews) July 30, 2021