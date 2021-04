OLOV: Desalojan a 61 personas que participaban en una orgía dentro de una sex shop

Con todo el tema de la pandemia aún encima y con la distribución de vacunas alrededor del mundo, la idea de la reapertura gradual cobra cada vez más fuerza, aunque todavía no es totalmente viable. Sin embargo, por ahí hay personas que de plano ya quieren hacer su vida como antes y pasan por alto las medidas sanitarias correspondientes.

Pero en esta ocasión, no nos referimos a una fiesta, alguna reunión social o un evento de entretenimiento como tal. Resulta que en los recientes días, las autoridades de Barcelona detuvieron a más de 60 personas que participaban en una orgía dentro de una sex shop. Ahora, todos ellos enfrentar cargos por incumplir las restricciones para evitar contagios por Covid-19.

Desalojan orgía en Barcelona

Sí, lo sabemos… Ya queremos volver a salir sin tener que pensar tanto en el riesgo que de contagiarnos por coronavirus. Pero hay que ser pacientes y seguir cuidándonos en medida de lo posible. Si todo sale bien, ya habrá tiempo de salir a pachanguear, disfrutar festivales o cualquier cosa que extrañes hacer al aire libre sin problema.

Eso sí, aún con toda la paciencia del mundo, no faltan aquellos y aquellas que ya no pueden aguantar más las ganas de salir a divertirse, incluso si eso implica arriesgarse de más. De repente, nos enteramos que la policía evacúa fiestas clandestinas o algunos establecimientos que no respetan las medidas sanitarias, pero lo que pasó recientemente en Barcelona es un poco más peculiar que eso.

Resulta que el pasado domingo 25 de abril, la Guardia Urbana de aquella ciudad desalojó de la sex shop Snow Dreams a 65 personas. Fue hasta mediados de esta semana que la autoridad dio su informe en el que especifican que de esa gente, 61 individuos estaban participando en una orgía dentro de las instalaciones. Las cuatro personas restantes.

Y bueno, muchos pensarán “pues cada quién ¿no?”, pero el asunto es que en España recién entró en vigor un estado de alarma por la cuarta ola de contagios por coronavirus, tal como lo indica el diario El País. Por ello, los más de 60 participantes directos en la fiesta sexual enfrentar cargos por romper los protocolos sanitarios -y uno que otro de ellos, también ha sido acusado por cargar estupefacientes-.

Los vecinos del distrito de Eixample fueron quienes pusieron la denuncia y pues ahí lo tienen. Como mencionamos, síganse cuidando o los van a cachar en la mera movida.