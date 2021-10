Drama del bueno: Acá los mejores memes del elenco de ‘Dune’ en telenovelas mexicanas

El 2021 ha sido un gran año para la industria cinematográfica, pues luego de todo lo que vivieron en 2020 tras el cierre de cines y el paro de la gran mayoría de producciones, poco a poco todo regresa a la normalidad. Eso también quiere decir que por fin estamos viendo algunas de las películas que llevábamos un buen rato esperando, y sin duda entre todas esas cintas que llegarán pronto a nuestras vidas, tendríamos que mencionar a Dune.

Después de un montón de retrasos y luego de casi 35 años desde la cinta de David Lynch, el próximo 21 de octubre volverá a las salas de cine la historia de Frank Herbert bajo la visión de Denis Villeneuve. Y por supuesto que esta película ha causado un montón de expectativa no solo por la trama y la estética visual, también por elenco porque en ella aparecerán grandes nombres como Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebeca Ferguson y muchos más.

Sin embargo, a pesar de que es una seria contendiente para llevarse el título a mejor película dele año y pinta para ser todo un éxito en taquilla, Dune también nos ha regalado momentos para echar la carcajada sana. Resulta que hace unos días, parte del reparto apareció en una sesión exclusiva para la revista Entertainment Weekly, donde los fotografiaron y toda la cosa, y hasta ahí la cosa iba normal, una promoción más para la cinta.

Aunque las fotos y videos que la publicación estadounidense les tomó a Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Rebeca Ferguson, Oscar Isaac y Sharon Duncan-Brewster se ven espectaculares (debemos aceptarlo), hubo algo un tanto extraño, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues en todas las imágenes se puede notar un toque de drama y fue ahí donde los mexicanos encontraron una oportunidad de oro para sacar su creatividad.

Para treparnos al tren del meme, en México nos pintamos solos, ¿a poco no? Es por eso que luego de que Entertainment Weekly publicara las fotografías del elenco de Dune y al ver todas las imágenes, algunos creativos notaron que podrían ir muy bien con los intros de las telenovelas mexicanas... ¿y qué creen? Se rifaron como los grandes armando montajes épicos que ni siquiera el equipo de Televisa o TV Azteca serían capaces de hacer.

Fuego en la sangre, Destilando Amor y hasta Lo que la vida me robó fueron algunas de las telenovelas donde pudimos ver a Zendaya, Timothée Chalamet, Oscar Isaac y Rebeca Ferguson. Y como era de esperarse, en cuestión de horas estos curiosos videos se viralizaron en el internet de las cosas, los cuales nos hicieron reír e imaginar al reparto de la película dentro de un multiverso más dramático y lleno de romance al estilo mexa. Acá les dejamos los mejores memes.

WHY DID THEY FILM THEN LIKE THEY WERE IN A TELENOVELA?? 😂😂😂

Dune del Amor 🥰😍 #TimotheeChalamet #Zendaya pic.twitter.com/jrunLHOs70

— Alexbashestv (@Alexbashestv) October 14, 2021