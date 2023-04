¿Quién es Elena Reygadas, la mexicana nombrada como la mejor chef del mundo (según The World's 50 Best)?

Si algo nos llena de orgullo es saber que en México tenemos una de las mejores gastronomías del planeta. Pero sobre todo, saber que hay muchas personas talentosas que han logrando que a nivel internacional reconozcan los sabores de nuestro país. Tal es el caso de Elena Reygadas, la mexicana nombrada como la mejor chef del mundo.

Probablemente no les suene el nombre de Elena Reygadas, pero créanos cuando les decimos que estamos hablando de uno de las mujeres más importantes de la gastronomía mexicana en la actualidad. Pues no solo creó y consolidó algunos de los restaurantes más famosos y reconocidos de la CDMX, también consiguió que grandes personalidades se enamoraran de su cocina y concepto.

Ella es Elena Reygadas, considerada como la mejor chef del mundo/Foto: Especial

The World’s 50 Best nombró a Elena Reygadas como la mejor chef del mundo

Como cada año, The World’s 50 Best publicó su lista en donde más de mil expertos votaron por los que creen que son los chefs más rifados del planeta en este 2023. Y por supuesto que andamos emocionados porque nombraron a la mexicana Elena Reygadas como la mejor chef del mundo, dentro de la categoría femenina, un reconocimiento que sin duda se merece por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años.

Será hasta junio cuando Elena Reygadas reciba su trofeo como la mejor chef del mundo, en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España. Esta no es la primera vez que la cocinera mexa se lleva un galardón tan importante, pues en 2014 fue votada como la mejor chef de América Latina. Pero sin duda, este es quizá el paso más grande de su carrera, pues ahora es la mera mera del planeta.

La mexicana Elena Reygadas fue nombrara como la mejor chef del mundo por The World’s 50 Best’/Foto vía Instagram: @elena_reygadas

¿Quién es Elena Reygadas, la mexicana considerada como la mejor chef del mundo?

Elena Reygadas, la mexicana reconocida como la mejor chef del mundo, es una de las figuras clave en la escena de la gastronomía nacional contemporánea, divide su tiempo entre las cocinas de los cinco restaurantes que tiene en la Ciudad de México. Y lo más probable es que algunos de estos lugares les suenen o quizá ya hasta los visitaron.

Para que se den una idea, Elena Reygadas es dueña de Rosetta y la panadería del mismo nombre, aunque también está al frente de otros conceptos un tanto más casuales como Lardo, Café Nin y Bella Aurora. Así que como verán, estamos hablando de una de las mujeres que han marcado un antes y después en la gastronomía de la CDMX.

Sobre el título de la mejor chef del mundo que le dio The World’s 50 Best, Elena Reygadas comentó que le gustaría usar este reconocimiento internacional como una plataforma para darle voz a las mujeres en todos los niveles de la producción de alimentos, así como para entrar a las conversaciones que se están dando a nivel mundial no solo en torno a la gastronomía mexicana, también en a la sociedad, el medio ambiente y la cultura de nuestro país.

“Ahora entiendo que los restaurantes tienen mucho poder. Quiero ser muy consciente de lo que cocino y a quién le compro, quiero que todo esté delicioso, quiero que mi lugar sea muy agradable y que la gente se sienta bienvenida (…) Quiero compartir este premio con las mujeres que cocinan a diario. No me refiero solo a chefs en cocinas profesionales. Es para todas las mujeres que cocinan en casa todos los días y que además son madres y proveedoras”.

No nos queda más que felicitar a Elena Reygadas por este merecido título como la mejor chef del mundo (según The World’s 50 Best). Y ustedes, ¿ya comieron en alguno de sus restaurantes? Si la respuesta es un “no”, vale la pena que se den una vuelta y el gustito, porque seguramente saldrán con la panza contenta.