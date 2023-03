Es verdad, hay que asumirlo, The Beatles nunca dieron un concierto en México. Los cuantiosos fanáticos del cuarteto de Liverpool en nuestor país tuvieron que conformase con escuchar sus discos en casa y verlos en fotos.

No obstante, desde hace años, existe un rumor, que ha pasado de generación en generación, que sostiene que aunque no tocaron, sí realizaron una visita secreta al estado de Oaxaca donde en plena sicodelia fueron a conocer a la gran María Sabina y a probar los hongos.

Presentación de The Beatles/Getty Images

No hay muchas pruebas que sustenten esta leyenda. No existen documentos ni postales que capturen la llegada de los ingleses a estas tierras. Lo que hay son una serie de teorías, testigos e hipótesis que siguieren que vinieron un año antes de separarse.

Algunas suenan verosímiles como que viajaron en 1969 con el único propósito de experimentar un viaje alucinógeno.

Otras teorías más absurdas como que la María que se menciona en la canción Let it be era María Sabina, cuando el mismo Paul ha dicho que se trata de su propia madre que se le apareció en un sueño.

Dicho todo esto, aquí les dejamos las versiones que circulan y los invitamos a que ustedes tomen su propia definición y nos compartan su opinión.

La leyenda de The Beatles en Oaxaca, México

Los Beatles tuvieron una multitud de etapas durante su camino al estrellato. Sus fanáticos los vieron transformarse en artistas experimentales que representaban las turbulencias y rebeldías sociales de los años setenta.

Empezaron como una banda de jóvenes de pelo corto y corbata que le escribieron un himno a las parejas que querían tomarse de la mano y terminaron como cuatro hippies de melena larga y barba crecida.

A esas alturas, habían experimentado con todo tipo de drogas y hacían canciones sobre las experiencia psicodélica de drogas como el LCD.

Sargent Papers/Getty Images

En este contexto, no resulta para nada extraño que quisieran venir a México a sentir de primera mano los efectos de la psilosibina, un compuesto alucinógeno que vive en determinados tipos de hongos, muchos endémicos de nuestro país.

La leyenda sugiere que dos de los cuatro integrantes (nadie puede asegurar cuáles) aterrizaron directamente en Oaxaca con la única intención de conocer a la ya entonces legendaria María Sabina. Querían que ella los guiara durante su viaje y les dejara algunas lecciones de cómo vivir la vida.

Una de las pocas fotos de María Sabina/Foto: Wikipedia

Se dice que llegaron sin avisar, y que la chamana no los pudo atender por lo que buscaron otra llamada Josefina Terán. También se dice que uno de ellos (de nuevo no se sabe quién) alucinó durante su travesía en hongos la muerte de John Lennon, que solo 10 años después sería asesinado afuera de su casa.

Algunos incluso sostienen, que fue el propio Lennon el que tuvo esta alucinación y que vio de frente su propia muerte.

A pesar de lo sorprendente que suena esta versión, nunca podremos saber si es cierta, el artista nunca lo mencionó esta anécdota en ninguna entrevista.

Los Beatles en el Estado de México

Sobre su visita secreta a México en 1969, hay otro dato y este es corroborado por un pueblo entero. Se dice que después del viaje de hongos, los Beatles viajaron en coche a la Ciudad de México y se detuvieron cerca de Puebla, para ver de cerca los volcanes mexicanos más famosos, el popo y el Iztla.

Hicieron una parada estratégica en un pueblito que queda a medio camino, entre el Estado de México y Puebla.

Fotogrfía de Tepetlixtla/Imagen Youtube

Aunque venían encubiertos, los integrantes del grupo más raro de la Tierra los reconocieron, se llamaba la Banda Plástica de Tepetixpa y como buenos mexicanos hospitalarios los invitaron a comer.

Pasaron la tarde entre charlas de música, mole y pulque. Se dice que de este encuentro, breve, pero definitivo, la agrupación originaria de Tepetixpa se inspiraró para sacar en 1971 Adiós a los Beatles.

Un disco fantástico en el que se incluyen 10 covers fantásticos a las melodías más famosas del cuarteto de Liverpool.

***

El tiempo nos pasó de largo. Algunos murieron, otros viven, pero The Beatles es y seguirá siendo inmortal. Nadie sabe si vinieron a México, quizá la única que podría decir algo al respecto es Yoko Ono, pero nunca se lo han preguntado.