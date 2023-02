El Reino Unido está viviendo una época de cambios importante, tras la muerte de la Reina Isabel II. Luego de darle la despedida que se merecía a esta figura tan importante para el pueblo británico, ya se encuentran preparándose para recibir una nueva etapa al mando del Rey Carlos III, quien desde ahora en adelante comandará a la Casa Windsor y todos los asuntos que tienen qué ver con la familia real.

Sin embargo, a pesar de que ya pasaron algunos meses desde la pérdida de la Reina, su hijo aún no toma de manera oficial el título de Rey. Ya saben para que esta clase de cosas sean oficiales, deben pasar por un enorme protocolo y varias ceremonias para hacer efectiva la transición entre un reinado a otro. Es por eso que el próximo sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, en el centro de Londres, se llevará a cabo la coronación de Carlos y para este momento tan especial, tienen preparada una lista de rolas bastante buenas.

Foto: Getty Images

El pueblo británico tendrá una fiestota por la coronación del Rey Carlos III con muy buena música

Resulta que el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido (DCMS por sus siglas en inglés) publicó una playlist de 27 canciones que formarán parte de la banda sonora que sonará durante las fiestas que se armarán en las calles para festejar el inicio del reinado Carlos III junto a Camilla, la reina consorte. Y vaya que esta dependencia tiene un gran gusto musical, pues seleccionaron puros temazos de bandas y artistas británicos.

Para que se den una idea, en esta lista vienen varios rolones como “Come Together” de The Beatles, “Let’s Dance” de David Bowie, “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, “A Sky Full Of Stars” de Coldplay, “Celestial” de Ed Sheeran, “Treat People With Kindness” de Harry Styles, “Space Man” de Sam Ryder, “King” de Years & Years y “One Day Like This” de Elbow, además de otros hits de Queen, Madness, Spice Girls, Spandau Ballet, The Kinks y The Who. Si tienen ganas de echarse la playlist completa, POR ACÁ la pueden escuchar.

Sobre su selección de canciones para la coronación del Rey Carlos III y de acuerdo con NME, el DCMS comentó que con la lista buscan “rendir homenaje a los artistas británicos y de la Mancomunidad de Naciones (los pequeños países que forman parte del Reino Unido) antes de la próxima coronación”. Por otro lado, medios británicos señalan que en la versión anterior de la lista de reproducción venía una rola de Dizzee Rascal, la cual retiraron más tarde debido a la condena por agresión que le dictaron al artista en 2022. De cualquier manera, se nota que el pueblo británico tendrá una fiestota con muy buena música para celebrar la llegada de su nuevo rey.