Porque nadie lo pidió: Las 10 ‘Gender reveal party’ más WTF?! que hemos visto en internet

¡¿Las qué?!… Quizá muchos ya han escuchado de estas fiestas o han visto videos al respecto en redes sociales. Y cómo no, si las ‘Gender Reveal Party’ se han convertido en un fenómeno de internet gracias a los futuros padres, quienes nos han demostrado una creatividad infinita (muy infinita) cuando se trata de este tipo de cosas.

Para quienes no sepan de qué hablamos, las ‘Gender reveal party’ (o Fiesta para relevar el sexo del bebé) son reuniones en las que una pareja descubre y al mismo tiempo da a conocer el sexo que tendrá su pequeño retoño. Algo que hacen con ayuda de piñatas, bombas de humo, cajas con globos y demás objetos que son de color azul o rosa, dependiendo de la ocasión.

Si bien en los últimos años esas ceremonias se llevaban a cabo de manera sencilla (una comida con la familia, un lanzador de confeti con papelitos de colores y ya), en la actualidad parece que las Gender reveal party se han convertido en un reto de parejas para ver quién puede hacer la mejor y más creativa fiesta de revelación en todo el mundo.

Al menos eso es lo que nos dan a entender los videos que les mostraremos a continuación, los cuales nos muestran las fiestas más WTF?! de este tipo y que el internet de las cosas ha visto en los últimos meses (lo cual ya es bastante qué decir). Muchas de ellas que contienen peleas de gallos, luchas de botargas rascacielos en Dubái y hasta la banda norteña. Whoooot?!

