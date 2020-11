Ya no hay temor: Graban una película para adultos… en pleno Cañón del Sumidero

El 2020 sigue haciendo de las suyas, pues cuando pensamos que ya no podría sorprendernos más llega algo más que dice “quítate que ahí te voy”. Sabemos que en México podemos esperarnos prácticamente cualquier cosa, pero ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque a unas valientes e intrépidas personas se les ocurrió llevar sus fantasías a otro nivel… grabando una película para adultos en una de las reservas naturales más importantes de nuestro país, el Cañón del Sumidero en Chiapas.

Sí, así como lo leen, esto para nada es broma. Resulta que un actor y director de la casa productora “Solo Bellezas”, Alex Marín, publicó en sus redes sociales varias imágenes junto a las actrices nopor Yamileth Ramírez, Mía Marín y Giselle Montes. Y no, no viajaron hasta este espectacular lugar para turistear y conocerlo, sino para darse un montón de caricias mientras iban en las lanchas y por si esto no fuera suficiente, compartieron el detrás de cámaras.

Así fue como se grabó esta película para adultos

En algunas de las fotografías que compartió Marín en redes sociales, lo podemos ver junto a las muchachonas que lo acompañaron en su valiente misión y para ser honestos, todos se veían muy contentos por grabar en el Cañón del Sumidero. Al principio, el productor mencionó que solamente harían unas cuantas fotografías teniendo de fondo este lugar tan espectacular, pero al parecer aprovecharon que andaban ahí para hacer de una vez el ‘delicioso’.

“Aquí estamos, vamos a ir al cañón a tomar unas fotos súper calientes que jamás nadie se ha tomado. Es la primera vez que modelos y actrices internacionales se toman fotos en el Cañón del Sumidero“, dijo Marín en un breve video. Aunque este no fue el único lugar en el que hicieron de las suyas, pues de acuerdo con Radio Fórmula, al parecer también aprovecharon para grabar un par de escenas en el el Reloj Floral de Tuxtla Gutiérrez.

Las críticas no se hicieron esperar

Hasta hace algunas horas, Alex Marín tenía más videos sobre la grabación de esta película para adultos en el Cañón del Sumidero, pero los bajó porque se les armó en grande en redes sociales. Como en toda conversación, hubo quien no se inmutó y los felicitó por hacer algo nuevo en este lugar tan icónico de nuestro país, pero en general las personas se quejaron por que hicieron estas escenas en la reserva.

Pero… una de las actrices, Yamileth Ramírez salió en defensa de todos sus compañeros cariñosos al publicar un video donde evidentemente se veía que el agua del lugar estaba completamente contaminada, cosa que por supuesto no hizo enojar a quienes los critican:“También expusieron esto? Digo para hacer conciencia no sólo es nuestro porno sólo hablan lo que les conviene”.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo del Gobierno de Chiapas no se ha pronunciado al respecto, ahora sólo queda esperar para saber si Alex Marín y las chicas con las que grabó la película nopor no se meten en una bronca enorme. Este tipo de grabaciones son sancionadas por la Constitución local hasta con 5 años de prisión y una multa económica… pero mientras alguien aclara esta situación, por ahí aparecieron algunos memes:

