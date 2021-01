Cero y van dos: Ixpanea acusa a Yayo Gutiérrez de grabar un video sexual sin su consentimiento

Luego de que la youtuber Nath Campos acusara a Rix de abuso sexual, en las últimas horas varios nombres de la comunidad de YouTube México se volvieron tendencia por ser señalados de haber ejercido algún tipo de violencia contra las mujeres. Hoy fue el turno de Yayo Gutiérrez, a quien Ixpanea ha acusado de haber grabado un video sexual sin su consentimiento.

Fue a través de un video posteado en su canal de YouTube, donde la creadora de contenido pidió una disculpa a Nath Campos por haberla relacionado con Rix en uno de sus videos. Además, con miedo de que la señalaran de subirse a un “mame”, contó su experiencia ocurrida con Yayo Gutiérrez a quien conoció hace 10 años.

La acusación de Ixpanea

“La verdad es que nunca pensé que iba hablar de esto. Y más allá de por lo que puede decir la gente, por miedo y porque existen muchas personas que no abren los ojos y por el hecho de que normalizamos muchas veces este tipo de cosas. Es muy raro, creo que son más los casos de personas que les ha pasado cosas así, que las que no”, explica Ixpanea al inicio de su video.

Posteriormente comienza a relatar cuando conoció a Yayo, y cómo fue que la relación entre ambos fue creciendo:

“Yo conocí a Yayo por otras personas y nos empezamos a llevar mucho por videollamada. La verdad yo en ese tiempo había tenido relaciones una vez, en toda mi vida, yo tenía 18 o 19 años. Y quieras o no conocer a alguien que hace lo mismo que tú como que te enamora”, menciona la youtuber de viajes en su relato donde recalca la importancia de hablar de este tipo de cosas.

Por ti, por mi y por las que faltan: https://t.co/dmZsIH48Pw https://t.co/voH5zUUBA6 — Ixpanea (@ixpanea) January 23, 2021

“Pasó lo que pasó, ya ustedes deducen… pasó el tiempo y lo conocí ya en persona, en México, y me gustó muchísimo. Sin embargo, empezó a salir con Caeli y yo me alejé. Empezamos a llevarnos otra vez más y me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía de la preparatoria, con la que a veces hablaba, y que yo le había presentado”, afirma Ixpanea.

La youtuber también detalla que ella le preguntó a Yayo si él tenía algo de ella guardado, a lo que él le contestó que poseía un video. “Yo en ese momento me emputé y aventé la computadora, le dije que lo borrara. Me borró el video según él y yo me salí molesta. Cuando le pedí una justificación me dijo que lo hacía para masturbarse”.

Dice que Yayo tenía varias carpetas con videos de otras youtubers

De acuerdo con el relato de Ixpanea, aunque Yayo le había dicho que ya se había borrado el video, ella tuvo acceso a su laptop y se dio cuenta de que eso no era así. En la computadora encontró en una carpeta llamada “Fun” que además contenía muchas otra carpetas con nombres de otras chicas, youtubers que ella conocía incluidas.

Ixpanea cuenta que borró la carpeta y le reclamó a Yayo, pero éste se hizo el desentendido asegurando que no sabía cómo era que la carpeta se había mantenido ahí (que seguro se hizo un respaldo en automático).

“Nunca se me van a olvidar las imágenes de ese video, y desde entonces en mi vida volví a tener videollamadas de ese tipo porque me quedé traumada de por vida”, indicó la youtuber. “Yo en el momento la verdad es que no quería decir nada (…) yo le decía a personas lo que me había pasado y me decían ‘pues es que así es él’ o luego coincidía conque mi historia era parecida a la historia de otras chicas”.

Hace un llamado a quienes han sufrido violencia a que también levanten la voz

Ixpanea explica que ella cometió el grave error de normalizar la violencia que sufrió e incluso menciona que fue gracias a terapia psicológica que se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal. También reitera que fue gracias a la denuncia hecha por Nath Campos que tomó la decisión de alzar la voz, además de contactar a algunas de las chicas que también fueron grabadas por Yayo Gutiérrez.

“Espero que esto realmente sirva para que más personas, tanto creadores de contenido como ustedes alcen la voz y paremos esto”, señala Ixpanea entre lágrimas.