Japón milenario: La nueva muestra para viajar al país nipón en el Museo Nacional de Antropología

Lo que necesitas saber: La cultura japonesa es una de las más importantes del mundo. Próximamente tendrá una exposición dedicada a su legado histórico en el Museo Nacional de Antropología.

Ya se anunció una de las exposiciones más importantes del 2026; se trata de una muestra con una importante cantidad de piezas niponas que llegará al Museo Nacional de Antropología (MNA) para que podamos conocer el fantástico pasado del Japón imperial con una colección que recorrerá 14 mil años de historia, desde los primeros asentamientos humanos en el archipiélago, hasta las técnicas tradicionales del arte del Japón contemporáneo.

La cultura nipona tendrá su propia exposición en el MNA./Imagen Unsplash

La exposición forma parte del intercambio cultural entre el MNA y el Museo Nacional de Tokio, que recientemente, entre 2023 y 2024, presentó la muestra México antiguo: mayas, aztecas y teotihuacanos con gran éxito y como una de sus exposiciones temporales más concurridas, con más de 300 mil visitantes.

El MNA realiza un intercambio cultural con el Museo Nacional de Tokio./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

Ahora nos tocará tener un acercamiento importante a la cultura japonesa, con piezas importantes de colecciones arqueológicas consideradas como bienes culturales. La inauguración se anunció para noviembre de 2026, pero seguramente será una de las expos más esperadas e impresionantes de nuestro país.

Una impresionante colección de la cultura nipona

La exposición estará dividida en seis partes para que los visitantes aprendamos sobre el desarrollo y la evolución cultural de Japón a través del tiempo y sus distintos periodos, a través de piezas relacionadas con la religión, el arte, la política, la vida cotidiana y su organización social.

La muestra recorrerá la cultura japonesa desde sus primeros tiempos hasta el presente./Imagen Unsplash

Las secciones anunciadas de la exposición son:

Los primeros asentamientos humanos en el archipiélago japonés

El surgimiento de la cerámica y las prácticas rituales

La influencia del budismo en el arte y la sociedad

El desarrollo de la cultura samurái

La consolidación de tradiciones textiles y artesanales

La continuidad de técnicas tradicionales en el Japón contemporáneo

El principio de la muestra se basa en el periodo Jōmon, época en que se establecieron las primeras formas de organización social, el simbolismo y el principio del arte nipón y a partir de ahí continúa con la llegada del budismo en el siglo IX, lo que cambió profundamente en el aspecto espiritual del País del Sol Naciente.

Japón se distingue por su arte y su belleza./Imagen Unsplash

La expo pasa después a la era de los shogunatos, sus conflictos, sus régimenes militares y conflictos, su estabilidad y la apertura de la nación hacia el resto del mundo hasta llegar a la era moderna.

¿Qué podremos ver en esta exposición del Japón milenario?

Esta enigmática exhibición contará con alrededor de 120 piezas importantes. Entre ellas podremos admirar artículos de cerámica, objetos funerarios y relacionados con rituales religiosos del periodo Jōmon, que va del año 14,500 a.C. al 300 a.C. También habrá esculturas de budas y bodhisattvas y objetos de templos correspondientes a los periodos Nara y Heian, fundamentales en la historia religiosa de Japón.

Una oportunidad perfecta para aprender sobre las tradiciones de esta nación oriental./Imagen Unsplash

Asimismo, tendremos armaduras samuráis del clan Tokugawa y hermosos kimonos de la era Edo, que prevaleció en los siglos XVII y XIX y representó el florecimiento de la cultura. También se mostrarán las técnicas y materiales para la confección de kimonos y el código de la importancia social de su uso.

El pasado de Japón es asombroso./Imagen Unsplash

Seguramente podremos esperar muchas sorpresas, la cultura nipona es una de las más importantes del mundo. El título definitivo y más detalles de la exposición aún están por definirse, ya que será inaugurada hasta el próximo mes de noviembre, pero ya es una de las muestras con mayor expectación para el 2026.

Culturas orientales en el MNA

Si eres un gran fan de la cultura de Japón o si eres un apasionado de la historia, no te debes perder esta exposición. Y a propósito de las culturas orientales de la antigüedad, el Museo Nacional de Antropología está presentando actualmente la muestra Belleza Eterna: A lo largo del Río Amarillo, con una colección histórica de piezas ornamentales y joyería de la cultura china que estará hasta el 8 de marzo de 2026 y es de entrada gratuita.