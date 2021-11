¡Heroína! Niña de 9 años golpeó a un ladrón para proteger a su mamá de un robo

Vaya muestra de valentía la que dio una niña de sólo 9 años allá en Florida. Un tipo intentó robarle a su madre con lujo de violencia cuando ambas acaban de hacer unas compras y ella salió a enfrentar al sujeto sin miedo alguno (¿Una auténtica heroína!).

Sucedió el pasado 2 de noviembre, según reporta The Miami Herald. Journee Nelson y su madre acababan de salir de un supermercado allá en West Palm Beach. Caminaron juntas hasta su auto y la niña de 9 años subió primero del lado del copiloto.

Hasta ahí todo parecía una tarde normal para madre e hija. El problema fue que un tipo estaba vigilándolas muy de cerca y, cuando la mujer se disponía a subir al vehículo, se lanzó sobre ella para intentar robarle el bolso.

El ladrón derribó a la mujer sin compasión alguna, pero no contaba con que ella tenía quién la defendiera. La pequeña Journee bajó de inmediato del auto y se fue directo contra el sujeto para proteger a su madre.

En un video captado por cámaras de seguridad se observa cómo a la niña no le tembló la mano para darle un par de golpes en el rostro al sujeto, sin importarle además que éste fuera mucho más grande y fuerte que ella.

Pero ahí no termina el acto de heroísmo de esta valiente niña. El sujeto logró quedarse con el bolso de su madre y se echó a correr, como haría cualquier cobarde como ese. ¿Qué hizo la pequeña de 9 años? Pues sí, se fue tras él y, según contó su madre, ambas lo persiguieron por unas cuatro casas hasta la siguiente manzana.

El ladrón fue identificado por la Policía de West Palm Beach como Demetrius Jackson, de 29 años. Y aunque ese día logró escapar con el bolso, fue capturado por la Policía dos días después. Enfrenta acusaciones por robo y agresión.

“Estoy muy orgullosa de ella, esa fue su reacción inicial”, contó la madre de Journee, además de decir que la pequeña todavía no decide si quiere ser maestra o policía cuando sea grande.

Girl, 9, honored for her bravery after taking on mother’s attacker during robbery https://t.co/xH9StbPfKC pic.twitter.com/eqwew0Pq6S

Como era de esperaese, la valentía de esta niña de 9 años se conviritó en noticia por todos lados y la Policía de West Palm Beach no podía dejar de reconocer lo que hizo. Fue por ello que el pasado 18 de noviembre le entregaron una medalla para honrarla, un certificado y hasta una tarjeta de descuentos en una cadena de por allá.

Chief Adderley honored a 9-year old child today for bravery as she ran to her mother’s defense to fend off a brazen robber. An #arrest was swiftly made in this case.

The West Palm Beach Police Foundation presented the child with a token of appreciation. pic.twitter.com/r9tz8PoacW

— West Palm Beach PD (@WestPalmPD) November 18, 2021