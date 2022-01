Ni el chico de Harvard: Donó un riñón a su suegra y su novia se casó con otro al mes siguiente

No bueno, si lo del chico de Harvard y la chica de las hemorroides te pareció extremo, qué te parece este nuevo caso de desamor: un tipo asegura que le donó un riñón a su suegra (por amor a su novia, obvio)… ¡y ella se casó al mes siguiente con otro sujeto!

El riñón para la suegra, el nuevo caso de desamor que se une al chico de Harvard y al ex con hemorroides

Y es que vaya turbulencia que generó en internet la rola de Olivia Rodrigo “Favorite Crime”, especialmente la parte que dice “Those things I did just so I could call you mine”. Usuarios de TikTok andan compartiendo “las cosas que hicieron” por esa persona especial que al final terminó por no ser para ellos.

Por acá puedes leer cómo fue que inició todo este trend porque te explicamos la historia completa de los anteriores casos, pero volvamos a la historia de desamor más reciente porque está igual o puede que hasta peor que las demás.

Como te decía, un nuevo personaje entró al ruedo en esta batalla por ver quién hizo cosas más locas por otra persona y quedó 🤡. Se trata del usuario @uziel.ms, quien también subió su propio video con la mencionada canción de fondo y contó en él la breve historia de por qué no tiene hoy un riñón, mientras su suegra sí tiene ambos.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, fue el sencillo mensaje del buen Uziel, el cual fue suficiente para que muchos le comentaran que le había ganado a las demás anécdotas sobre todo porque —al menos a mí me lo parece— su cara deja ver un sentimiento más honesto de “ayy mi dignidad” que el chico de Harvard (él hasta parece que lo disfruta, ¿no?).

Dice que todo bien con su ex y que no lo volverá a hacer

Uziel subió ya más videos después de que su historia se volviera viral, principalmente por lo que te comentaba, para muchos él se lleva el trono en este trend de desamor. Pero nos cayó más chido todavía porque bien humilde dice (mientras degusta una deliciosa rosca) que su intención no era competir, sólo subió el video porque no tenía nada más que hacer.

También aclara que emocionalmente anda cool, que no es amigo de su exnovia pero tampoco se odian, que todo quedó en buenos términos. Eso sí, promete que no volverá a donarle un riñón a ninguna suegra en el futuro (en parte pues porque nomás le queda uno y ya no podría jajajaja).

Yo sí le doy la corona en este trend, pero para ti cuál gana: ¿riñón a la suegra, harvard o las hemorroides?