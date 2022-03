Qué miedo: Joven renta departamento y descubre que la grababan con una cámara oculta

Rentar un departamento no es una tarea sencilla. De entrada, encontrar uno que se ajuste a tus gustos y posibilidades es casi imposible, pero las cosas se complican aún más cuando decides alquilar ese lugar que a la mera hora te convenció y después de darte una vuelta te das cuenta de que hay cosas que están mal. Tal como le sucedió a una joven, quien denunció que encontró una cámara oculta en el sitio que estaba rentando… así como lo leen.

Lamentablemente, encontramos en redes sociales historias de personas que se sacan de onda por los sitios donde pasan la noche, como lo que pasó con un chico que contó el essstraño caso que vivió en un Airbnb (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Y es justo de esta aplicación de la que queremos hablar en esta ocasión, pues una usuaria de TikTok llamada Brittany Walsh nos mostró que la andaban grabando sin que ella lo supiera.

Esta joven contó que rentó un departamento y descubrió una cámara oculta

Fue a través de la plataforma de videos donde esta joven relató lo que pasó cuando rentó un departamento a través de la app. Brittany mencionó que se hospedó en un apartamento en Texas, hasta ahí todo normal, pero se sacó de onda en el momento en que decidió entrar al baño. En ese espacio tan personal, encontró un dispositivo bastante raro que la sacó de onda y aunque al principio pensó que era un cargador, notó que era una cámara.

Si, no es broma. Resulta que se trata de un aparato que estaba presuntamente colocada en un enchufe del baño, como si fuera un cargador. Sin embargo, en su interior, contaba con una memoria SD insertada donde se almacena todo lo que graba. “Alguien está a punto de ser acusado de un delito por grabar de manera invasiva en el baño de nuestro Airbnb”, dijo la chica en un clip que rápidamente se viralizó en TikTok.

Found a hidden camera in our Airbnb bathroom and for some reason it got deleted so here it is again 🙄

Airbnb se pronunció sobre este caso

Por supuesto que luego de encontrar esta cámara en el baño del departamento que rentó, la joven llamó a la policía para asegurarse de que no fuera otra cosa. Los oficiales confirmaron su sospecha y a pesar de que estaba enojada, Brittany no le echó la culpa a las personas que le estaban alquilando este lugar, pues considera que el responsable debió ser alguien que entra muy seguido al lugar, aunque no logró dar con el responsable.

Como era de esperarse, luego de que el video llegara a otras redes sociales, Airbnb fijó su postura al respecto. A través de Newsweek, un portavoz comentó que la aplicación “prohíbe estrictamente las ‘cámaras ocultas’, así como los dispositivos de grabación de cualquier tipo en espacios privados como baños y dormitorios. Nos tomamos esta denuncia muy en serio y nuestro equipo de seguridad está investigando a fondo”.

@brittany..walsh Update on the Airbnb situation!!

