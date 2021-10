“¡Lucy is in the sky!”: NASA envía con éxito la misión ‘Lucy’ para investigar orígenes del sistema solar

Si eres fan de The Beatles (y también si no te gustan tanto) seguro recuerdas muy bien la canción ‘Lucy In The Sky With Diamonds’. Bueno, mejor alegoría no puede tener dicha rola, pues este 16 de octubre despegó con éxito la misión “Lucy” de la NASA (y sí, lleva diamantes en su interior).

Lucy is in the sky… celebra la NASA

Resulta que tal como se había anunciado, este sábado hubo mucho movimiento allá en Cabo Cañaveral (Florida), pues la NASA envió al espacio su misión Lucy para indagar en los orígenes del sistema solar. Y en la cuenta oficial de la agencia estadounidense celebraron con la frase “Lucy is in the sky” que todo salió muy bien en el despegue.

💫 Lucy’s got some exploring to do. At 5:34am ET (9:34 UTC) on Oct. 16, our #LucyMission lifted off aboard a @ULALaunch Atlas V rocket. Now begins a 12-year journey to visit more asteroids than any other mission: https://t.co/iRKKvRs28J pic.twitter.com/85xb8aG3u6 — NASA (@NASA) October 16, 2021

De acuerdo con el comunicado que la NASA sacó este sábado sobre la misión, la sonda Lucy se fue el espacio por ahí de las 5 y media de la mañana, hora local, a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA).

A partir de hoy, le esperan 12 años de viajar junto a los asteroides troyanos, considerados como fósiles o vestigios de la formación del sistema solar. Son como “diamantes en el cielo”, según el principal investigador de la misión.

Así eligieron el nombre de esta importante misión

La misión fue llamada Lucy en honor a la famosa espécimen de australopithecus afarensis descubierta en Etiopía que llegó a ser considerada como uno de los primeros ancestros del ser humano. Ella, a su vez, fue bautizada así precisamente por la canción compuesta por John Lennon: ‘Lucy In The Sky With Diamonds’.

Y como se dijo antes, la sonda tiene un disco de diamantes cultivados en laboratorio, lo que completa chido la alegoría a la canción. De hecho, el propio Ringo Starr grabó un video para la agencia espacial donde menciona que el mismísimo John Lennon estaría muy feliz de saber que Lucy vuelve al cielo con diamantes. “Si ves a alguien allá arriba, Lucy, dale paz y amor de mi parte”.

“Lucy permitirá explorar dos enjambres de asteroides troyanos que comparten una órbita alrededor del Sol con Júpiter. La evidencia científica indica que éstos son restos del material que formó planetas gigantes. Estudiarlos puede revelar información sobre su formación y la evolución de nuestro sistema solar, de la misma manera que el esqueleto fosilizado de Lucy revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana”, señala la NASA.

La sonda Lucy recorrerá unos 6 mil 300 millones de kilómetros desde hoy y hasta el 2033, cuando complete su misión.