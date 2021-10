“No quiero que se sienta solo”: Mariana Rodríguez se cortó el cabello en apoyo a un niño con cáncer

Mariana Rodríguez es una persona que sabe muy bien cómo dar de qué hablar. Este 23 de octubre, por ejemplo, lo hizo luego de anunciar que se raparía. Sí, leíste bien, a través de sus historias de Instagram, dio a conocer que se cortaría el cabello y eso fue suficiente para volverse tendencia en redes sociales.

Mariana Rodríguez anunció que se raparía en solidaridad a un niño con cáncer

Pero acá la cosa es que el anuncio no fue sólo por que se le antojó un cambio de look ni mucho menos. Dijo que lo haría por una buena causa. Sucede que en esas mismas historias de Instagram contó la historia de un pequeño niño que tiene cáncer y a quien raparían este fin de semana.

Y sí, Mariana Rodríguez decidió solidarizarse con él y fue por ello que dijo que se raparía para mostrarle su apoyo. La también influencer contó que conoció al pequeño desde hace unas semanas en el DIF Capullos, pues él padece Leucemia, y recién comenzó a caérsele el cabello por las quimioterapias.

“La mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias. Y entonces ahí está, echándole ganas, tiene una actitud increíble (…) y en las últimas semanas le ha tenido que aumentar la quimio, está teniendo una quimio muy fuerte y ya se le esta volviendo a caer el pelo“, contó en Instagram.

No se rapó, pero sí se cortó el cabello junto al pequeño

Mariana Rodríguez explicó que todo eso, sumado a problemas en el estómago, tienen al pequeño muy bajo de ánimos, lo que obviamente podría ponerse peor ahora que le cortaran el cabello. Pero ella estuvo a su lado en ese momento y también se quitó el cabello para que no se sintiera solito.

“Lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él. No quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo (…) Estas horas son las últimas que me van a ver con mi cabello, pero bueno, todo sea por apoyar a mis niños”.

El anuncio de Mariana Rodríguez dividió opiniones entre quienes lo vieron como un maravilloso gesto y quienes criticaron que lo diera a conocer antes por eso de que que a lo mejor sólo quería reflectores. Pero en fin, el chiste es que cumplió y horas después de su mensaje publicó imágenes del momento en que le cortaban el cabello.

“Es un proceso en el que se necesita mucho apapacho, mucho amor. Y si puedo aportar con mi grano de arena al estar igual que él, lo voy a hacer”, explicó Mariana Rodríguez.