Sabemos que el fenómeno de la gira mundial de Taylor Swift está sacudiendo al mundo entero. Literalmente. Hasta sismos se han sentido por la emoción de ‘The Eras Tour’. Sin embargo, en sus últimos conciertos en Los Angeles, el chisme ha dado de qué hablar; especialmente con dos rostros conocidos: el de Meghan Markle y el de Karlie Kloss.

Mientras Taylor Swift anunciaba la esperada reedición del perro discazo de ‘1989’, las redes sociales se encendieron con el chisme de las gradas.

Obvio, no es por andar de intrigosos —y la mayoría de estos enredos son porque los tabloides están llenos de amarranavajas—, pero muchas personas se han preguntado por qué era importante que Meghan Markle y Karli Kloss estuvieran en los conciertos de Los Ángeles de la cantante estadounidense.

Empecemos con el chisme de Meghan Markle

Meghan Markle dio la campanada apareciéndose en los conciertos de Taylor Swift en Los Ángeles. La duquesa de Sussex estaba acompañada de Lucy Fraser, una de sus mejores amigas, entre el público presente del So-Fi Stadium.

El evento no tuvo nada de especial, salvo que algunos medios especialistas en el chisme notaron que su esposo, el Príncipe Harry estaba de viaje en Japón. “Una viendo el Eras Tour, el otro de Tour por Tokio”, decía Page Six.

La bronca aquí es que la pareja de Meghan Markle y el Príncipe Harry ha estado batallando con rumores de una supuesto divorcio. “Están tomándose un tiempo”, dijo una fuente anónima a los tabloides británicos. “Están intentando averiguar qué fue lo que los golpeó”.

Aunque después de los rumores de un divorcio la pareja aseguró que todo era mentira e incluso aparecieron juntos en algunas portadas de revista… pues ya se imaginarán.

La noticia reciente de que la duquesa fuera al concierto de Taylor Swift en Los Ángeles fue aprovechada por muchos para ponerse roñosos. Hasta dijeron en qué canciones se emocionó más.

Y el enredo de Karlie Kloss en el concierto de Taylor Swift

La amistad de Karlie Kloss con la intérprete de ‘Blank Space’ es uno de los grandes rumores de la carrera de la cantante estadounidense. En algún momento —entre 2013 o 2015— eran prácticamente inseparables. Al grado que la modelo tenía un cuarto apartado en el depa de Nueva York de Taylor Swift.

Aparecían juntas en fiestas, eventos o portadas de revistas. Sin embargo, por ahí de 2017 el público comenzó a notar que su amistad se diluyó. Hasta la actriz Jennifer Lawrence bromeó públicamente con la ruptura.

Karlie Kloss y Taylor Swift cuando eran amigas hace un friego de años

En medio de los enredos, fans encontraron algunas letras de canciones que supuestamente tratarían de Karlie Kloss.

Especialmente en el disco de Evermore —en la rola de ‘It’s time to go’, por si les entró la preocupación— se mencionan “las palabras de una hermana que vienen en forma de susurros para probar que, en realidad, no era lo que parecía. No es la gemela de tus sueños, sino una ladrona que atraparon”.

Pero bueno, el chiste es que la amistad de Karlie Kloss con Taylor Swift se fue rompiendo. No apareció en videos de la cantante y tampoco apareció en los nombres de sus mejores amigas en la famosa playera de sus mejores amigas en ‘Look What You Made Me Do’.

Swift no estuvo presente en ninguna de las dos bodas de Kloss y además la carrera de la modelo está manejada por Scooter Braun, el famoso productor de los contratos abusivos que ha complicado que la cantante tenga los derechos de sus seis primeros discos.

Entonces, ya se imaginarán cómo se pusieron los tabloides con los rumores cuando vieron que la modelo asistió a los conciertos de su (ex)amiga en Los Ángeles.

¿Uno de los datos más curiosos o sospechosos? La modelo Karlie Kloss no estaba, ni cerca, en la zona VIP del concierto de Taylor Swift. En realidad, le tocó estar en las gradas con el público “normalito”, peleando boletos como toda la banda y hasta portaba uno de los brazaletes que entregan para el show.

La aparición de famosas y famosos en los conciertos de ‘The Eras Tour’ han sido bastante recurrentes, pero aprovechando los reflectores de Taylor Swift en Los Angeles, la prensa de chismes se dejó ir con todo.

Taylor Swift estará en México a finales de agosto. Si ya están esperando, demuestren qué tanto saben respondiendo este QUIZ que preparamos.

