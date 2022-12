Estamos casi a la mitad del último mes de este 2022 y no podemos evitar recordar todas las cosas que nos acompañaron este año: desde las canciones, las series de televisión, los conciertos y shows en vivo que presenciamos y más nos gustaron, hasta los memes que nos sacaron una que otra sonrisa.

Y es que sí, cuando se trata de tendencias graciosas las personas de internet se pintan solas, pues constantemente presenciamos nuevos trends y memes en redes sociales que llegaron a ser tan relevantes que unos inclusive se volvieron canon.

Uno de los trends más virales de este año. Foto: Especial

Acá enlistamos nuestro 12 memes favoritos de este 2022

El 2022 no fue la excepción ya que si bien en algunos meses estuvo algo floja la conversación, los 12 meses del año nos dieron tendencias que incluso nos siguen acompañando en este último mes que ya está a unas cuantas semanas de terminar.

Si ustedes son amantes de los trenes del meme y se preguntan cuáles son, acá decidimos enlistar nuestros 12 memes favoritos y los cuales creemos definieron el 2022:

Paramount Pictures

Enero- El trend de los exes con la rola de Olivia Rodrigo

El primer mes del año comenzó con todo gracias a un trend viral de TikTok que estuvo musicalizado con la rola “Favorite Crime” de Olivia Rodrigo y en donde básicamente las personas contaban los cosas que hicieron por amor y al final no valieron la pena.

La neta es que las historias compartidas no eran poca cosa, pues muchos relataron cómo fue que terminaron donaron riñones, rechazando solicitudes en Harvard o hasta le limpiaron la coliflor con todo y hemorroides a sus ahora exes. Y uno pensando que le ha ido mal en el amor…

Febrero- Luz María la empresaria multimillonaria

El mes del amor lo recordamos por los videos de ‘Luz María’, una mujer de baja estatura que salía en episodios –tipo de esos en los que aparecen rosas blancas– donde daba lecciones de vida a las personas que la querían humillar por su apariencia física.

Sobre todo hubo uno donde quiso comprar un carro y dejó en claro que ella era una empresaria millonaria que tenía dinero para comprar lo que le diera la gana, a pesar de que no lo pareciera. Y de ahí salió parte de su apodo que se hizo conocido en toda la web.

Foto: YouTube.

Los episodios eran protagonizados por María José Villavicencio Celi, una actriz ecuatoriana que meses después fue funada en redes sociales después de una visita a México donde la acusaron de supuestamente ser déspota y poco profesional…

Los capítulos de Luz María se hicieron virales este año. Foto: @GaelZAZA (Twitter)

Marzo- Los vendedores de depas en TikTok

Lo que comenzó como una aparente estrategia de la empresa inmobiliaria ColeCapitalGrowth, terminó siendo una ola de memes sobre jóvenes que, con un tono de voz peculiar, nos presumían el número de departamentos que habían vendido en los últimos meses e invitaban a otros ‘mentes de tiburón’ a unirse a este proyectazo.

En un país donde la mayoría apenas y tenemos para pagar la renta y los servicios básicos, el video en cuestión protagonizado por Alfredo, Diego, Nicolás, Nat, Andrea y otros involucrados se convirtieron en uno de los memes más destacados de este año.

Abril- Memes de la gira interminable de Coldplay en México

Este 2022 los mexicanos tuvimos la oportunidad de presenciar el tour del ‘Music of the Spheres’, la gira mundial de Coldplay con la cual Chris Martin y compañía promocionaron su disco del mismo nombre y que en México casi fue una residencia, pues la banda dio 8 fechas en total.

Dos fechas en Monterrey, dos en Guadalajara y cuatro en CDMX fueron suficientes para que los británicos se llevaran una buena lana (porque sus shows fueron sold out) y también, para que surgieran los memes donde explicaban las cosas mexicanas que la banda ya hacía debido a su larga estancia en nuestro país. ¡No es queja!

Captura de pantalla

Una referencia súper mexicana que seguro se aprendieron los de Coldplay. Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Mayo- El maestro chino de baile en TikTok

Durante el mes donde festejamos a las jefecitas nos dimos cuenta que en TikTok comenzó a vitalizarse un hombre alto, delgado y con pelo largo que da clases de baile en lo que parece ser una plaza pública de Vietnam. Todo al ritmo de “Ma Baker”, pieza musical de los años 70 famosa gracias al grupo alemán Boney M.

Aunque hasta el momento sigue siendo un misterio el nombre de este agradable sujeto (y su ubicación exacta), en mayo el internet se volvió loco gracias a los pasos de baile del maestro de baile, quien se cargaba tremendo flow al momento de enseñar a sus alumnos a sacarle brillo a la pista de baile.

Junio- El lenguaje alienígena de Mafe Walker

La televisión abierta siempre nos da joyas que quedan para la posteridad y el programa ‘Venga la Alegría’ nos dio el de Mafe Walker, una mujer que aseguró en vivo y en directo que ella hablaba lenguaje alienígena y podía comunicarse con seres de otro planeta. ¡Ahora sí que ni Jaime Maussan se atrevió a tanto!

El clip que hizo famosa a Walker fue uno donde decía algo como “te amo, me amo” y en el que básicamente sólo hacía sonidos extraños con la boca. ¿Lo peor? que esta mujer da cursos de esos (nada baratos), aunque admitimos que la memiza sobre el tema sí estuvo buena

Julio- El ‘Pintamos toda la casa’ de Bob Esponja

Bob Esponja es canon en cuanto a memes se refiere y eso lo demostró en julio con un audio viral que se hizo viral en TikTok, donde miles mostraban cosas bizarras que se topaban en su día a día con las palabras de “Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡¿Qué es esooo?!”

El fragmento de dicho audio, que muchos recordarán por ese episodio donde Don Cangrejo pone a Bob y a Patricio a pintar su casa llena de tiliches, nos enseñó cosas bastante turbias y se hizo tan popular que la referencia se sigue usando en la actualidad. ¡Se hizo canon de golpe!

Agosto- El piquete de costillas en el trabajo

La publicación de un usuario de Facebook llamado David Muñoz desató la inseguridad de varios cuando recordó a los hombres que en el trabajo de sus novias hay un sujeto que les pica las costillas por la espalda y ellas les dicen “nooo” mientras se ríen.

Pero ahí no quedó la cosa, pues las mujeres también se vieron afectadas al comenzar a preguntarse si sus novios no son los que le pican las costillas a alguien más. Algo que les hizo creer que iba a acabar como el triángulo amoroso de Jim, Pam y Roy en ‘The Office’.

Septiembre- Es de Chill

Ya hasta hay una canción de un famoso payasito, pero en el mes patrio comenzó una tendencia de personas que hacían cosas malas a los demás (tipo tirarles su celular a la alberca, darles patacones, etc.) bajo la justificación de ‘Es de chill’.

Dicha frase iba acompañada con la señal de ‘cuernos’ hecha con las manos, una que hasta el mismo Marcelo Ebrard imitó en sus redes sociales. Así de grande (y quemado) estuvo este meme…

Octubre- Memes de disfraces de Halloween

El noveno mes del año es conocido por ser ese donde todos se preocupan por conseguir y/o hacer el disfraz más bonito, original o incluso aterrador.

Sin embargo, en este 2022 comenzó un tren donde la gente creó memes con los disfraces que sí dan miedo de verdad y los cuales deberían venderse en las tiendas.

Usando la plantilla de esos disfraces que venden en el supermercado (sobre todo los de Estados Unidos), los memes de disfraces de ‘abogangster’, ‘mujer de 30 años’ con todo y gato incluido o más, fueron la sensación del Halloween durante este año. ¡Lo peor es que nos encantaría que sí existieran!

Estos disfraces sí deberían existir. Foto: Twitter

Noviembre- Los memes del rímel y la gorra

El mes pasado varias personas se quedaron con cara de “WTF?” Al ver videos y/o memes en donde las mujeres hablaban de las razones por las cuales aman u odian a su rímel (o máscara de pestañas, como algunos los conocen). Una referencia que usaban para hablar de las cosas que les gustaban (y no tanto) sobre sus novios o personas de las que están enamoradas.

Los hombres, luego de entender el contexto (un rímel que te hace llorar es un hombre ogt), no se quedaron atrás y usaron una metáfora para hacer básicamente lo mismo, aunque lo hicieron hablando de gorras por ser un accesorio que la mayoría de ellos hacen. ¿Por? aún nos preguntamos lo mismo…

Diciembre- El trend viral de Zoolander en TikTok

La película de 2001 protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson se ha convertido en el meme con el que cerramos este año, y esto es gracias a la icónica escena donde Derek Zoolander (Stiller) se topa a su rival, Hansel McDonald (Wilson) en los Male Model Awards.

La cinta que satiriza el mundo del modelaje ha servido de plantilla para ilustrar situaciones en donde otras personas (o nosotros mismos) hacemos cosas de una manera descarada y sin importar que otra persona nos vea, pues podemos llegar a ser como el mismo Hansel con esa actitud de ‘no podría importarme menos’.

¿Cuál fue su meme favorito de este 2022?