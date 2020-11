¿Mensajes satánicos? La verdad detrás de las ‘maldiciones’ que Trump recibe en Twitter

La relación entre Donald Trump y Twitter se ha vuelto más tensa en los últimos días, esto en gran medida gracias a que la famosa red social comenzó a “censurar” algunos de los tuits del aún presidente de los Estados Unidos, los cuales contenían información falsa o no verificada sobre las elecciones presidenciales en el país vecino.

Sin embargo, esto es sólo uno de los muchos problemas a los que Trump se enfrenta cada que agarra su teléfono para escribir en su cuenta de Twitter. Y es que desde hace semanas el mandatario recibe supuestos mensajes satánicos a través de las respuestas de sus tuits, algo que ha levantado otra polémica en dicha red social.

Durante las últimas semanas –de hecho, desde que Trump y Melania dieron positivo a COVID-19– en los tuits de Donald Trump se han aparecido mensajes extraños escritos en un idioma poco conocido, mismos que van acompañados de imágenes curseadas. Al darle click a la opción de traducir aparece el siguiente mensaje:

“Bloody Marie, Bloody Marie, Bloody Marie. Ofrecemos la carne y la sangre de este hombre por tu eterna juventud. La muerte sangrienta se apodera de su cuerpo y lo arroja a la oscuridad con su familia, no dejes a nadie en su familia”, mencionaban algunos tuits que ya fueron eliminados, aunque aún hay otros que aparecen con el mensaje más corto.

También existen otros que hasta parecen una amenaza real: “Cuando lloras para parar, ves que todos tus seres queridos mueren uno por uno, pero nada los detiene”, indican algunos tuits con imágenes de teletubbies en blanco y negro, chivos, u otras que son simplemente extrañas.

Este tipo de respuestas comenzaron a levantar varios rumores sobre si a Trump le estaban haciendo “brujería” (ni nos extrañaría escucharlo decir que esa fuera la razón de su derrota), algo que creó teorías conspirativas que ni Paty Navidad ha sacado durante los últimos meses. Sin embargo, esto no es más que una tendencia sin sentido que además, alimenta la xenofobia y los estereotipos sobre la gente negra.

Primero que nada estos mensajes están escritos en un idioma llamado amhárico, el cual aún se habla por millones de personas en países como Etiopía. Aunque por evidentes razones nos parece extraño, este idioma es como cualquier otro, razón por la que personas hablantes del amhárico piden a los usuarios dejar de postear mensajes “diabólicos” de este tipo.

Y es que además de no tener nada que ver con brujería, el simple hecho de relacionar el amhárico con rituales o artes oscuras solo aumenta el estereotipo de que las lenguas africanas son algo del demonio. Una idea que parece bien de los años 1500, pero que tristemente sigue presente en algunas personas. En pocas palabras, escribir mensajes aterradores en amhárico es xenófobo, racista e irrespetuoso.

“Todos los que estén copiando y pegando el tuit con la ‘maldición’ que en realidad está en amhárico, una lengua africana que todavía se habla al día de hoy, están alimentando ese estereotipo negativo que considera a todas las lenguas africanas como demoniacas o barbáricas, ¡ES ANTI NEGRO Y XENOFÓBICO! ¡PAREN!”, escribió una usuaria el pasado 2 de octubre.

All of you under this tweet with the copy paste stan twt “curse” which is actually Amharic,an African language still spoken till this day! are feeding into that negative stereotype that deems all African languages as demonic and barbaric. ITS ANTI BLACK AND XENOPHOBIC! STOP!! https://t.co/AvltCqIHoy

