Eso sí es una F1esta y no fregaderas… Desde el pasado 28 de octubre comenzó el Gran Premio de México y la gente en la Ciudad de México está que no cabe de la emoción. No sólo por ver a Checo Pérez (a.k.a. viejo sabroso), sino también por el ambiente que se ha vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como seguramente han estado viendo en nuestra cobertura a través de Sopitas.com y nuestras redes sociales, la mayoría de la gente que se ha dado cita a este eventazo ha estado con la euforia al máximo, apoyando tanto a Checo y su escudería o a otros pilotos de la Fórmula 1.

Durante el Gran Premio de México se armó la fiesta

Pruebas de lo que acabamos de decir, sin duda, hay muchas. Sin embargo, en TikTok se hizo viral un video que nos muestra que cuando se trata de fiestas y festejos los mexicanos nos pintamos solos, pues ponemos el ambiente en cualquier lugar.

Sí, lo decimos por todos esos fans que asistieron al Gran Premio de México y decidieron organizar un baile masivo durante las actividades del ‘Gran Circo’. Algo que fue al ritmo de la canción infaltable durante las fiestas en nuestro país: “El Payaso de Rodeo”.

Y como buena fiesta no podía faltar el “Payaso de Rodeo”

Esta rola, que en el año de 1997 se volvió popular gracias a Caballo Dorado, es una de las que siempre se escucha en cualquier celebración que se haga en nuestro país. Es más, hasta el que no sabe bailar siempre se para cuando suena esta canción en las fiestas

Y bueno, regresando al tema de la Fórmula 1, varios aficionados del automovilismo decidieron coordinarse para bailar la famosa coreografía de esta canción. Algo que una vez más nos demuestra cómo en México sabemos divertirnos

Va el video:

La fiesta sigue luego del triunfo de Checo Pérez en el GP de México

Si bien en el Gran Premio de México se han vivido varias experiencias no tan agradables (como esos ‘fans’ que abren mochilas ajenas o no respetaron el espacio de los pilotos), estos videos nos llenan de alegría porque podemos ver el ambiente en el Gran Premio.

No bueno, si esto fue el sábado, no queremos ni imaginarnos de lo que pasará en estas horas después de que Checo Pérez quedara en el tercer lugar de la carrera. ¡Nomás’ no se nos vayan a descontrolar!