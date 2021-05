Foto: Ruido en la Red Miguel Córdova: El joven que ‘revivió’ para su familia después de lo ocurrido en la Línea 12 May 8th, 12:37pm May 8th, 12:37pm Stephania Carmona Mientras Tanto

El incidente ocurrido la noche del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro CDMX nos dejó ver qué tan lejos puede llegar la negligencia y omisión por parte de las autoridades, pues justamente esas fueron las cuestiones que cambiaron las vidas de decenas de personas, así como las de sus respectivas familias, de una manera repentina.

En los días pasados hemos conocido decenas de historias sobre las víctimas mortales y los heridos que dejó esta tragedia. Personas que ese día viajaban en el Metro con la esperanza de llegar a casa y descansar después de un día de arduo trabajo, con la tranquilidad de volver a ver a sus familias. Algo que lamentablemente ya no consiguieron.

Por el incidente de la Línea 12 pudimos conocer a Miguel Córdova

Pero lo ocurrido en la polémica Línea 12 del Metro CDMX también nos dejó otras historias de héroes anónimos y otros testigos que vivieron la tragedia de cerca. Y sin duda una de las más populares fue el relato que dio Miguel Córdova Cordova, un joven en situación de calle que relató cómo vivió el desplome del Metro.

Las palabras y empatía por parte de Miguel provocaron que se viralizara en redes sociales, en donde muchos incluso comenzaron una campaña para ayudarle a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, parece que el caso de este joven es más complejo de lo que pensábamos, ya que gracias a su popularidad en internet su familia descubrió que Miguel está vivo… ¡¿cómo?!

Y gracias a ese video viral, su familia supo que Miguel estaba vivo

El portal Milenio recientemente entrevistó a Eusencio Córdova –uno de los hermanos de Miguel que reside en el pueblo de Olcuatitán, en el municipio de Nacajuca, Tabasco–, quien relató que hace seis años y por culpa de las autoridades estatales su familia enterró a una persona que supuestamente era Miguel, quien les ha dado la sorpresa del año.

De acuerdo con el relato de Eusencio, en donde no dio más detalles del tema, su hermano salió de casa y nunca regresó, por lo que reportaron su desaparición. La cosa es que hace seis años la Fiscalía General de Tabasco les entregó un cuerpo con varias características que supuestamente tenía Miguel, como una cicatriz cerca del abdomen y un tatuaje en cerca del hombro, por lo que creyeron que era él.

La Fiscalía de Tabasco les entregó un cuerpo que no era el de Miguel Córdova

La versión de las autoridades indicó que Miguel había muerto ahogado luego de quedarse dormido en el malecón de una playa donde la marea subió. Al conocer la noticia y reconocer al joven, la familia de Miguel Córdova comenzó los preparativos funerarios para trasladar el cuerpo hasta su hogar y darle la sepultura que se merecía, lo que de entrada les hizo gastar 20 mil pesos.

“Aquí en el municipio, cuando fallece alguien, tenemos que ofrecer comida y rosarios a todos los que viven, y nosotros sin dinero”, mencionó Eusencio a Milenio, a quien le indicó que para el velorio de su supuesto hermano los vecinos le ayudaron a su mamá a cubrir los gastos que se requerían para poder enterrar a Miguel de manera digna.

Y ahora les han pedido que no hablen del tema con los medios de comunicación

Si el error de la Fiscalía no fue suficiente, al parecer la dependencia ya comenzó a hostigar a la familia de Miguel Córdova, pues de acuerdo con Eusencio ya les pidieron no dar entrevistas y declaraciones sobre lo sucedido bajo el argumento de que entorpecen las investigaciones en curso, por lo que no podrán darle seguimiento al caso.

La Fiscalía de Tabasco, por su parte, asegura que el error se cometió en la administración pasada y sin “los protocolos que hay en estos momentos”. También afirmó que sí ya hubo un primer acercamiento con el hermano de Miguel, a quien le pudieron acudir a la dependencia por si quiere revisar el asunto.

Sólo quieren que su hermano vuelva a ver a su mamá, quien está delicada de salud por la noticia

Aunque Miguel Córdova indicó que salió de su casa para no volver, su hermano Eusencio dijo que respetan y entienden su decisión, sin embargo, quieren que vuelva a casa para que vea y hable de nuevo con su madre, la señora Micaela, quien se puso mal de salud después de enterarse a través de sus vecinas que su hijo había aparecido en televisión.

Asimismo, Eusencio Córdova indicó a Milenio que ninguno de los hermanos de Miguel cobra o pide cosas a cambio por dar entrevistas, por lo cual las personas que están haciendo eso a través de redes sociales son sólo impostores.