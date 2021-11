OLOV: Una mujer le revisó el celular a su esposo y descubrió… ¡que planeaba matarla!

Pues no, no es nada recomendable andar revisándole el celular a la pareja, pero en este caso eso salvó una vida. Una mujer de Estados Unidos descubrió que su esposo no sólo le era infiel al revisarle el celular, también se enteró que tenía planes de asesinarla para irse lejos con su amante (¡HDLCH!).

Y no, no es que ella tuviera celos de su esposo y decidiera revisarle el celular para ver si le era o no infiel. Sucede que tomó el teléfono del señor para avisar que él no se presentaría un día a trabajar. Fue entonces cuando se percató de un chat con una mujer desconocida y así descubrió que planeaban quitarle la vida.

El infiel y potencial asesino fue identificado como Jerry McDonald, de 49 años, quien vivía en Chattanooga (Tennessee). Resulta que este señor pretendía asesinar a su esposa para cobrar el seguro de vida y fugarse después con su amante, identificada como Vanessa Nelson, de 39 años.

Aquí los mensajes que descubrió la mujer donde planeaban matarla

De hecho, el plan era que Vanesa matara a su esposa pues en la conversación se da a entender que él no mataría a su esposa, pretendía que fuera su amante quien se ensuciara las manos. Pero todo lo anterior lo planeó junto con la susodicha tercera en discordia por medio de mensajes de texto.

El New York Post tuvo acceso a la conversación descubierta por la mujer al revisar el celular de su esposo, y algunos de los mensajes eran los siguientes:

—“¿Tengo que matarla?” pregunta Vanesa.

—“Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (…) Esa ‘perra’ vale un millón (de dólares). Lo que estoy diciendo es que la matamos, yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos”, respondió él.

—“No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no”.

—“Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos un camino si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa”.

El tipo ya fue arrestado

La mujer que descubrió que pretendían matarla se comunicó con la policía en cuanto leyó los mensajes, por lo que Jerry ya fue arrestado. Le impusieron una multa de 75 mil dólares y deberá comparecer ante un juez el próximo 30 de noviembre.

La mujer declaró que no podía creer que su esposo fuera capaz de planear una cosa así, pues aunque llevaban sólo dos años de matrimonio, tenían 20 años de conocerse.