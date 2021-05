“Nuestra familia perdió a un verdadero amigo”: Murió Bo, el perrito de los Obama

Aunque ya hasta pasó un mandato entero diferente desde que él dejó la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama continúa siendo un hombre muy apreciado en su país y muchas partes del mundo. Y una de las razones es que, a diferencia de su sucesor, él y su familia siempre mostraron un gran amor por los animales, especialmente por su perrito Bo.

Y es que a nadie se le olvida que desde su llegada a la Casa Blanca, Bo se integró a la familia Obama tal como prometió el expresidente a sus hijas, Sasha y Malia, durante su campaña. Los Obama adoptaron al perrito poco después de su triunfo en las elecciones presidenciales, como retoma CNN, y desde entonces se ganó el cariño de la familia y de una enorme cantidad de personas en todo el país.

Tristemente Bo padecía cáncer y este fin de semana perdió la batalla contra esa terrible enfermedad. Fue el propio Barack Obama quien dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje compartido este sábado en su redes sociales, que la neta sí está para sacarle unas cuantas lágrimas a cualquiera.

“Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y fiel compañero. Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas, feliz de vernos en nuestros días buenos, nuestros días malos y todos los días intermedios”, escribió.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

Obama también resaltó que el perrito de la familia soportó valientemente vivir en la Casa Blanca, con todo lo que eso implica. “…tenía un gran ladrido pero no mordía, le encantaba saltar a la piscina en verano, era imperturbable con los niños, vivía de las sobras alrededor de la mesa y tenía un pelo fantástico. Era exactamente lo que necesitábamos y más de lo que esperábamos. Lo vamos a extrañar mucho”, finalizó.

Naturalmente, Michelle Obama también se expresó por el fallecimiento de Bo. Y al igual que su esposo, lo hizo con un mensaje que nos recuerda porque esta familia sigue siendo tan querida por tanta gente.

“Esta tarde fue difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo, Bo, después de una batalla contra el cáncer. Estamos agradecidos por el amor que demostró a lo largo de los años. Abraza un poco más a los miembros peludos de tu familia esta noche y dales un masaje en la barriga de nuestra parte”, escribió.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 8, 2021