Lo que debo de saber En la Navidad de 2025 podemos buscar regalos que sean especiales y manden el mensaje correcto a nuestros seres queridos.

Comprar regalos en Navidad puede ser estresante; los centros comerciales suelen estar abarrotados y en muchas tiendas aprovechan el momento para subir precios. Afortunadamente, la CDMX tiene gran variedad de pequeñas tiendas locales que son una opción extraordinaria para los que buscan obsequiar cosas únicas, sin gastar tanto y, sobre todo, apoyando a iniciativas preciosas que apoyan a nuestros artistas y artesanos.

Y es que regalar objetos originales, hechos en muchas ocasiones artesanalmente, es una profunda declaración de amor, es una manera de decir “encontré algo solo para ti” y quizá la mejor decisión que podemos tomar en diciembre, un mes que se caracteriza por el gasto excesivo, los grandes tumultos de personas y el sobreconsumo en su máxima expresión.

Regalar algo de un negocio local es la mejor forma de decir “te quiero”. /imagen Unsplash

Por otro lado, como habitantes de una ciudad llena de opciones, apoyar a las tiendas locales trae grandes beneficios a la comunidad. Es una apuesta por generar empleo, fortalecer la economía de los barrios y un apoyo directo a negocios creativos y sustentables.

¿Cómo escoger el regalo perfecto?

La clave es buscar un presente que se adapte no a lo que las personas dicen que quieren, sino a lo que necesitan para crecer.

Por ejemplo, quizá un primo pide un videojuego; sin embargo, lo que más ayudará a su salud mental y le permitirá descubrir nuevos mundos de una forma más lúdica es un libro, por lo que es mejor regalarle una distopía, como Fahrenheit 451 o La historia interminable.

La buena noticia es que en casi todas las alcaldías hay negocios independientes que se dedican a la venta de libros. Decidirnos por estos espacios nos permitirá, además de darle algo a nuestro querido primo que lo ayudará a fomentar su creatividad, contribuir a que las pequeñas librerías, que en muchos casos son de una familia, sigan abiertas.

Regalemos lo que nuestros seres queridos necesitan para ser mejores./imagen Unsplash

Por otro lado, otra regla para encontrar el regalo perfecto es que tiene que ser totalmente original, no uno de esos productos que se hacen en masa. Nada dice mejor “te conozco” que un artículo hecho a mano, que tenga un diseño exclusivo y que no se pueda encontrar en ninguna de esas tiendas de cadena, que a veces parecen carecer de alma.

Estos obsequios viven en los anaqueles de pequeñas boutiques, tiendas especializadas en diseño y hasta en papelerías contemporáneas que se dedican a difundir la creatividad de algunos chilangos. Hablamos de una colección de sitios que ofrecen joyas verdaderas, curadas por expertos y con una vida útil más larga.

6 bellezas locales para comprar regalos buenos, bonitos y baratos

Con esta mente, y para hacer más fácil su búsqueda de regalos para este fin de año, hemos encontrado un grupo de negocios locales exquisitos. Más que simples objetos, estos lugares nos ofrecen la posibilidad de encontrar un presente que sea a la vez bueno, bonito y barato.

He aquí una papelería diferente. Un lugar que le rinde homenaje a los clásicos negocios de barrio, y al mismo tiempo nos ofrece una colección de bellezas contemporáneas que no se encuentran en ningún otro lugar. Libros de ilustradoras mexicanas, lápices que parecen piezas de museos y una buena cantidad de utensilios pensados para hacer nuestra vida cotidiana más bella.

Una clásica papelería de barrio./imagen GOMA Instagram

Dirección: Santa Mónica 23. Colonia del Valle.

Bienvenidos a una tienda que le rinde, con cada objeto, una oda al arte popular mexicano. Aquí hay diferentes tipos de piezas que se adaptan a cada gusto, por más estrafalario que sea: máscaras trogloditas de China, jarras con manijas divertidas, esculturas de barro en forma de conejo, mezcaleros dibujados artesanalmente, por solo mencionar algunos de sus tesoros.

Aquí hay esculturas geniales./imagen Pingüino Instagram

Dirección: Hamburgo 9, Juárez. Sonora 108, Condesa. Mérida 216, Roma Norte.

Enclavada en el corazón de Francisco Sosa, La Mano es una experiencia que se tiene que vivir alguna vez, ya que es un jardín de otro siglo, un restaurante asombroso de comida oaxaqueña y una pequeña boutique en la que se concentran objetos hechos por grandes artistas mexicanos.

Un jardín en Coyoacán./imagen La Mano Instagram

En la tienda encontraremos velas que parecen estatuas, aretes de madera, platos con ilustraciones y hasta colecciones de ropa presentadas por diseñadores poco conocidos.

Dirección: Francisco Sosa 363, Coyoacán.

Si lo que queremos es ver de primera mano las creaciones de jóvenes diseñadores mexicanos, esta es simplemente la tienda perfecta. En Casa Salt encontramos sobre todo artículos decorativos, coleccionables, que son un poco kitsch, un poco raros, un poco cursis y altamente geniales. Desde velas con la figura de Selena hasta esculturas de ajolotes, este es un viaje que debemos hacer sí o sí.

Un lugar para comprar cosas realmente originales./imagen Casa Salt Instagram

Dirección: Juan de la Barrera Esquina Pachuca, Condesa.

Esta tienda es en realidad cuatro en un solo lugar. En M 68 coexisten cuatro maneras de creary decenas de prendas unisex, bolsos de todos los colores, accesorios minimalistas, zapatos (algunos amarillos).El negocio nos muestra cómo el talento y la visión de este grupo de diseñadoras mexicanas desafían de una manera elegante las grandes cadenas de ropa.

Una tienda donde coexiste el trabajo de cuatro diseñadoras./imagen M68 Instagram

Dirección: Marsella 68, colonia Juárez.

Para las que buscan regalar algo que dialogue con el tema de género y sea absolutamente profundo e interesante, este es el sitio ideal. Y es que U-Tópicas es muchas cosas al mismo tiempo: es una librería llena de títulos que no se consiguen en otro lugar, es un pequeño acervo donde se pueden comprar cuadros de todo tipo y un almacén para conseguir creaciones de las artesanas nacidas en México.

Aquí hay libros que no encontrarás en otro sitio. /imagen U-tópicas Instagram