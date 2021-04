“Me dejaron botado”: Niño migrante pide ayuda a policía en la frontera México-Estados Unidos

La crisis en la frontera México-Estados Unidos es cada vez más complicada. En ese sentido, muchos menores de edad desafortunadamente han quedado a la deriva, abandonados a su suerte y vagando en terrenos desconocidos. Así lo demuestra una grabación que se hizo viral en los últimos días, donde un niño migrante pide ayuda a un agente de la patrulla fronteriza.

En el estremecedor video, el oficial abordo de su vehículo se detiene cuando ve que el pequeño se acerca a él y le comienza a contar cómo fue que se perdió. Las imágenes han hecho ruido en todas partes, como señal inequívoca de la compleja situación que se vive actualmente en la región texana de Río Grande.

Niño migrante es encontrado por un oficial fronterizo

En la grabación que circuló por redes sociales, se aprecia cómo un patrullero va manejando por una carretera cercana a la comunidad de La Grulla, esto en Texas. Momentos después, el policía para su marcha cuando observa que un menor, bajo la lluvia, sobre su misma dirección.

Cuando el oficial baja de su automóvil, el pequeño se acerca y le pide ayuda. “Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé en donde están“, se escucha decir al niño migrante. Posteriormente, el patrullero le pregunta si venía con su mamá o con su papá, pero el chico dijo que no.

“Nadie. Yo venía en un grupo… al final me dejaron botado y yo venía aquí a pedir auxilio“, menciona el pequeño que llora desconsolado. El policía enseguida le pregunta si las personas con las que iba lo mandaron a pedir ayuda, pero el niño le dijo: “No. Yo vengo porque, si no, para dónde me voy a ir… Me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo”.

Las autoridades se pronuncian

De acuerdo con lo que indica la cadena ABC News, el video fue difundido por un amigo del policía fronterizo a través de Facebook. Tras hallas al niño migrante, el oficial lo llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, donde se confirmó la veracidad de la grabación.

Dicha instancia gubernamental señala que el pequeño tiene 10 años y es oriundo de Nicaragua. Según parece, el niño se habría quedado dormido justo cuando el grupo de aproximadamente 80 personas con el que iba continuó su camino, dejándolo atrás.

ABC menciona que la Oficina de Aduanas le dio de comer al pequeño y le hizo exámenes para verificar que se encontraba bien de salud. Por ahora, se sabe que el niño será transferido a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.