Novedades del Barrio Chino: Se inauguró un nuevo mercado de comida asiática en la CDMX

Lo que necesitas saber: Recientemente se abrió un nuevo espacio en el Barrio Chino de la CDMX con varios locales que ofrecen deliciosas ofertas gastronómicas.

Entre las novedades que podemos encontrar en el Centro Histórico de la CDMX, el llamado Mercado del Barrio Chino nos ofrece una colección de locales enfocados a los sabores, platillos y recetas de China, Japón, Corea y otros países orientales. Este lugar complementa la propuesta cultural de la calle de Dolores, que como siempre se encarga de transportarnos al lejano oriente.

Una propuesta novedosa para los fans de los sabores orientales./Imagen Mercado Barrio Chino Facebook

El nuevo espacio replica los mercados tradicionales de China, con pasillos angostos y locales variados. Abrió recientemente, a mediados de 2025 y desde entonces se ha convertido en otro de los favoritos de los visitantes por la cantidad de sorpresas que se pueden encontrar. Ahí puedes conseguir noodles, sushi, dumplings, bubble tea y un sinfín de platillos y productos inimaginables.

El Barrio Chino de la CDMX es un lugar legendario con varias décadas de historia./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

El legendario Barrio Chino de la Ciudad de México se consolidó oficialmente en la década de 1960, pero su historia comenzó hace más de 100 años, cuando la comunidad de ese lejano país comenzó a establecerse en la zona del centro de la capital, desde las primeras décadas del siglo XX. Sus restaurantes, cafés y tiendas se volvieron un gran atractivo y ahora el lugar cuenta con un increíble mercado que nos trae más sabores orientales.

Una amplia propuesta gastronómica

En el Mercado Barrio Chino hay algo para todos los gustos y paladares. Tiene ocho locales donde te puedes sentar a disfrutar su gama de platillos, que van desde fideos fritos, rollos de sushi y ramen, hasta tacos al estilo oriental, sandos (sandwiches japoneses) y banderillas coreanas, sin dejar de mencionar la gran variedad de postres clásicos orientales.

Disfruta de ricos platillos a excelentes precios./Imagen Mercado Barrio Chino Facebook

Como en todo buen mercado, estos locales no son muy amplios y no cuentan con grandes mesas, pero puedes disfrutar en sus barras conviviendo con otros fans de la comida oriental en un ambiente ameno y cargado de sorpresas. Además de los platillos preparados al momento, también encontrarás productos para llevar y preparar en casa, como los típicos sobres de ramen en múltiples variedades y hasta refrescos de Pokemón y cervezas.

Disfruta de un viaje gastronómico al lejano oriente./Imagen Ichiraku Ramen Instagram

Otro de sus atractivos son sus precios, por 150 pesos podrás darte un banquete en cualquiera de sus locales, entre los que están: Ichiraku Ramen (como el restaurante favorito de Naruto), Yo Ni Sushi, Lily’s Noodles y los especializados en postres como Sweet China, con postres chinos muy originales y Bingsulogy, con ricos raspados coreanos de matcha que no podrás probar en cualquier lugar.

Un mercado oriental moderno en la CDMX

Este mercado gastronómico tiene una propuesta dinámica para pedir tus platillos. Al entrar cuenta con pantallas con el menú de los diferentes locales, ahí haces tu pedido y recibes tu ticket para pagarlo en el restaurante que elegiste. Además, tiene máquinas expendedoras de bebidas y otras con peluches y souvenirs y hasta puedes preparar tu propio ramen de sobrecito.

Tienes que darte una vuelta por este lugar./Imagen Mercado Barrio Chino Facebook

Lo más probable es que los fines de semana el Mercado Barrio Chino esté lleno de gente, así que llega temprano. Vale la pena dar un paseo por sus pasillos y locales, y tienes que visitar Chispas Candy Store, un pequeño supermercado en el segundo piso que vende todo tipo de artículos de comida y bebida. Llévate ramens, cereales, tés y otros snacks orientales a tu casa.

El lugar también tiene un pequeño super mercado./Imagen Mercado Barrio Chino Facebook

Disfruta de la clásica hospitalidad del Barrio Chino con esta novedosa propuesta que te transportará a un moderno mercado oriental. El rico sabor de sus locales está garantizado, es un concepto que se une a las clásicas opciones gastronómicas de la calle de Dolores con sus leones y dragones. Seguramente vas a querer regresar por más y llevar a tus amigos.

¿Dónde está?

La dirección es Dolores 22, Centro Histórico, muy cerca de la Alameda Central. Abre de lunes a jueves de 12:30 a 21:00 horas, viernes y sábado de 12:30 a 22:00 horas y el domingo de 12:30 a 21:30.