No es broma: Profesor crea una pantalla que puedes lamer para probar alimentos

¿Se imaginan el mundo de posibilidades que nos da este nuevo invento? Ver la televisión se ha convertido en una experiencia única gracias a los avances tecnológicos que se han desarrollado en la pantalla a través de los años, mismos que nos permiten ver cualquier cosa en formato de 3D y hasta con sonido como si estuviéramos en el cine.

Sin embargo, con todo eso podemos decir que jamás nos imaginamos el poder saborear esas comidas deliciosas que aparecen en los programas de TV. Lo decimos porque en Japón un profesor creó un prototipo de pantalla que se puede lamer y permite degustar varios sabores que se muestren en la pantalla.

Es en serio. Se trata de ‘Taste the TV’, un aparato desarrollado por el científico japonés, Yoshiaki Miyashita, que consiste en una pantalla de televisión con un carrusel de 10 sabores, los cuales se rocían y combinan sobre una película higiénica que se puede lamer en la pantalla.

Para que se den una idea, en la presentación de este dispositivo –el cual costaría unos 18 mil pesos mexicanos– una estudiante dijo a la pantalla que quería probar un poco de chocolate. El carrusel roció el sabor sobre la pantalla que después la participante lamió para confirmar que “sabía a chocolate con leche”.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn

— Reuters (@Reuters) December 23, 2021