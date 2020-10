¿Relleno o normal? Contesta este quiz y te diremos qué tipo de pan de muerto eres

Aunque no lo crean, han pasado siete meses desde que el coronavirus llegó a México y nos tuvimos que encerrar en casa para evitar cualquier tipo de contagio. Desde entonces hemos tenido que pasar algunas de las fechas más importantes del año en cuarentena, como el Día de la Independencia y aunque sabemos que nunca será lo mismo como visitar a esos seres que ya no están con nosotros, ahora nos tocará celebrar el Día de Muertos en casa.

Todos los festejos que estaban planeados para recordar a los que se nos adelantaron –y así como todos los eventos masivos– se tuvieron que cancelar por obvias razones. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos sentir el espíritu de esta fecha tan especial para los mexicanos desde la comodidad de nuestros hogares, porque afortunadamente no nos faltará un buen chocolatito acompañado del delicioso pan de muerto.

El pan de muerto es justo lo que necesitamos estos días

Hablando específicamente de este manjar que solamente disfrutamos en octubre y gran parte de noviembre, es una verdadera joya de nuestra gastronomía. Por si no sabían –porque todo tiene una razón de ser–, está inspirado en los sacrificios que se realizaban en la época prehispánica y sus adornos representan los huesos y cráneo humanos, aunque a esto tendríamos que sumarle el sabor del azahar, que simboliza a aquellos que fallecieron.

De unos años para acá se pueden preparar de muchas maneras, dulces, salados, rellenos y más, la imaginación y el paladar son el límite. Y acá les contaremos de un par de lugares que ofrecen diferentes opciones para celebrar el día de muertos con un delicioso pan, así que pónganse las pilas porque seguramente al ver todas estas propuestas deliciosas les abrirá el apetito y querrán ir corriendo a comprar alguno de estos panes.

¿Pan dulce o salado?

La primera de estas opciones es La Vitrine, de la chef repostera Sofia Cortina, que utilizando el azúcar natural de las cosas trae para nosotros el pan tradicional con ralladura de naranja y uno más con crema de vainilla de Papantla que se ve delicioso. También por ahí está Entre Zarzas y Arándanos, que lanzaron una versión de pan de muerto que está rellena de chocolate… ¿a poco no se les antoja esta maravilla?

Aunque también tenemos los clásicos como Panadería Rosetta, que a la masa del pan le ponen romero y naranja, aunque también traen uno más que tiene ceniza de totomoxtle –la hoja con la que envuelven los tamales– y que le da un toque muy especial. El restaurante El Delirio también se rifa como los grandes para estas fechas, pues traen para nosotros un pan de muerto con mousse de limón y otro más con relleno de chocolate y pistache.

Y para todos los que tengan gustos exóticos, por supuesto que también tenemos una enorme variedad, para que chequen el dato la Fonda Garufa trae para nosotros un pan de muerto relleno de helado de Casa Morgana y hasta con con mole oaxaqueño… sí, así como lo leen. Como verán, opciones hay y muchas, solo es cosa de buscar y encontrar aquella que enamore tu paladar.

¿Qué tipo de pan serías?

Como sabemos que ahorita nadie puede salir de casa, pero sí celebrar con todo el Día de Muertos, armamos un quiz que todos los amantes de este delicioso postre mexicano amarán, porque con unas sencillas preguntas les diremos qué tipo de pan de muerto son. Acá tienen que ser muy honestos para que el resultado sea lo más real posible, ¿están listos?

