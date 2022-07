Si hay algo que nos molesta e indigna a muchos, es el maltrato animal. Lamentablemente, en este planeta hay personas que no lo entienden y terminan haciéndole daño o abandonando a esos seres que en la mayoría de los casos, no hicieron absolutamente nada. Tal es el caso que les contaremos en esta ocasión, pues recientemente rescataron a un gatito y ahora piden que no le hagan el feo.

Esta es la historia de un michi originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A través de la cuenta de Facebook de una tienda para mascotas llamada OsRo nos enteramos de lo que pasó con el minino, pues junto a una mujer lo salvaron de una situación sumamente complicada. No solo vivía en la calle y no tenía qué comer, también se encontraba muy mal de salud, pues alguien lo lastimó, dejándolo en un estado grave.

Este michi ha pasado por un montón de cosas difíciles, entre ellas un montón de maltrato/Foto vía Facebook: OsRo Tuxtla Guitérrez

También puedes leer: Estuvo cerca: Gatita logra sobrevivir más de 40 minutos dentro de la lavadora

Nadie se le quería acercar a este gatito y las personas que lo rescataron tomaron cartas en el asunto

Según lo que comentaron en dicha cuenta, el gatito sufrió muchísimo, pues le aventaron agua caliente y eso hizo que su cara terminara muy herida. Tanto así que al verlo, muchas personas creyeron que tenía sarna o una enfermedad por el estilo y evitándolo para que “no les vaya a pegar nada”. Sin embargo, las personas que lo rescataron se sintieron mal porque nadie se le acerca y decidieron pegar un letrero aclarando su situación e invitando a todos a que le den uno que otro cariño.

En el anuncio se puede leer lo siguiente: “No me tengas asco, no tengo sarna. Me aventaron agua caliente, estoy en recuperación y aquí me alimentan“. Además, compartieron una imagen donde se puede ver claramente que el michi no puede abrir los ojos, su rostro presenta heridas y su pelaje está dañado. Pero aunque no lo crean, el letrero funcionó y a raíz de todo esto, se convirtió en el consentido de muchos: las personas en la calle no solo se le acercaron a este minino, también le han comprado alimento y sobrecitos en la tienda que lo rescató y en donde está terminando de recuperarse.

Como era de esperarse, la historia y fotos de este gatito rápidamente se hicieron virales en Facebook y otras redes sociales. En gran parte, muchos felicitaron a la tienda por rescatar a este michi y darle los cuidados que necesita para que sane lo más pronto posible, pero también les aplaudieron el hecho de que hicieron ese letrero para que la gente no discriminara al animalito. Y la verdad acá estamos de acuerdo, porque estos tipazos se rifaron como los grandes.