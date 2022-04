5 planes para vacaciones de Semana Santa por si no tienes idea de qué hacer

Llegó Semana Santa y como siempre, es hora de ir armando el plan para estos días de descanso (bueno, para los que sí les dan en su chamba). Seguro que algunos ya tienen todo listo para salir a la playa, algún pueblo mágico, tal vez a un parque acuático y todo esa onda.

Pero no todo se trata de ir a nadar o de salir de paseo a otro estado del país. Si no armaron algo mega elaborado para este fin de semana, entonces llegaron a la nota indicada… Por acá, les traemos las opciones chidas para pasarla cool en estas vacaciones de Semana Santa y no nomás se queden en casa a ver las 10 mil películas religiosas que pasan en TV abierta .

En el cine van a encontrar ‘The Northman’ y ‘Animales Fantásticos’

Como siempre, una opción infalible para el fin de semana (empezando desde el viernes claro) es ir al cine. Y justo, en estos días llegan a los cines dos de las películas más esperadas del año: The Northman de Robert Eggers y Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Si van a hacerse un espacio para ver The Northman, agárrense porque están a punto de ver una de las mejores películas del año y no sería descabellado decir que es la mejor, eh (AQUÍ nuestra reseña). Hasta Alfonso Cuarón ya la vio y se dijo impresionado por el tremendo trabajo de Eggers como director. A continuación nuestra entrevista con el protagonista Alexander Skarsgard.

Por otro lado, si son fans del Mundo Mágico y ya andaban esperando la tercera parte de Animales Fantásticos, entonces este es el momento de caerle al cine a ver la que consideramos la mejor película de la saga. Los secretos de Dumbledore lleva la trama a otro nivel y por fin, nos desmenuza esos cabos sueltos que quedaron en las entregas pasadas. Puro drama y sensaciones épicas, sin duda.

Y si ustedes extrañaban la presencia de Johnny Depp como Grindelwald, los entendemos. Pero si algo les podemos asegurarles, es que Mads Mikkelsen toma el papel de manera espectacular. Lo van a disfrutar sin falla. Acá abajo les dejamos nuestra entrevista con el elenco, ahí nomás para que vean que no se la pueden perder.

Algunas expos geniales en la CDMX

Sabemos que varios de ustedes, queridas lectoras y lectores, les late ir a ver exposiciones de arte o eventos culturales en la Ciudad de México. Lo genial es que acá en la capital mexa, las opciones en este ámbito son variadas y siempre habrá una para pasar el rato a gusto. Así que acá, les traemos algunas que pueden considerar para la Semana Santa.

Una que sin duda no se pueden perder es la de Frida, The Immersive Experience que se presenta en el Foro Polanco donde podrás conocer más a detalle la obra de la mítica pintora mexicana mientras sus trazos cobran vida (POR ACÁ los precios). Otro lugar que nunca falla cuando se trata de traer exposiciones muy buenas es el Museo Jumex, que ahora mismo y hasta el mes de septiembre tiene disponible la retrospectiva artística Lovers del icónico arista suizo Urs Fischer, la primera que presenta aquí en el país.

Y esas son solo algunas de las posibilidades para salir a dar la vuelta en la ciudad en esta Semana Santa, eh…

Obras de teatro y algunos shows musicales interesantes

Si quieren algo de música y les laten las melodías del folclor mexicano, entonces no pueden dejar pasar el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández con su puesta en escena titulada Celebrando 70 años, que estará disponible desde el sábado 16 de abril en el Teatro Esperanza Iris del Centro Histórico.

O si les late el teatro y quieren ver una buena adaptación de una obra chida, entonces pueden ir al Teatro de los Insurgentes este fin de semana y ver Network con el actor mexicano Daniel Giménez Cacho. Esta es una recreación de la obra del mismo nombre que entre 2017 y 2018 protagonizó Bryan Cranston tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido… y le valió un Premio Tony al reconocido actor de Breaking Bad y Malcolm el de en medio.

Dicha obra está inspirada en la película Network del 1976 dirigida por Sidney Lumet y escrita por Paddy Chayefsky que se llevó varias nominaciones al Oscar en su momento. La trama gira en torno a un conocido conductor de un noticiero que es despedido de su programa por la baja audiencia… entonces, durante sus últimas apariciones como presentador, anuncia públicamente que se suicidará y su furioso mensaje hace que el rating se dispare.

Así, comienza una historia sobre la frivolidad de los medios y el consumo de contenidos de la sociedad. Una historia increíble, trágica, tensa y fascinante. ACÁ detalles de boletos y toda la onda.

Algunas series y otras cosillas en streaming para no salir de casa

Bueno, si son más hogareños y de plano quieren pasar el fin de semana en casita, también hay planes chidos para armar ya sea de a solos o en compañía de alguien. Si les late maratonear series o armar una jornada de películas, este mes llegó a Netflix Una mujer fantástica, cinta chilena que ganó hace unos años el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Otra buena opción para palomear en el gigante del streaming, es la película Metal Lords que llegó igual a la plataforma en estos días y que ha tenido una buena aceptación. Esta peli nos muestra la historia de dos chicos amantes del metal, inadaptados, pero apasionados por hacer su propia banda y ganar un concurso. Parece una trama sencilla, pero esta comedia coming of age tiene cosas muy buenas, además de que la crearon D. B. Weiss y David Benioff, los meros meros de Game Of Thrones.

Ahora, si nos echamos un clavado en HBO Max, aquellos que no hayan podido ver en el cine The Batman, podrán hacerlo en esta plataforma de streaming a partir del 18 de abril. Y en lo que llega la nueva cinta del Caballero de la Noche, la opción es ver otra genial película como La gran estafa que recién llegó al servicio.

Rematamos con Disney+. Ahora que se viene Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no estaría de más ponerte al corriente con las películas y series del MCU que te hagan falta para tener todos los hilos del multiverso a la mano. Igual y si no has visto Moon Knight con Oscar Isaac, échale un ojo porque es de las mejores series de Marvel Studios (y eso que ni siquiera ha terminado la serie).

Otra buena opción de serie de ciencia ficción que puedes ver a la de ya es Halo en Paramount+, inspirada en el icónico videojuego de Xbox. El último capítulo de la primera temporada llegará a mediados de mayo, así que ahorita ya van varios que debes ver si no le has entrado. Ya que andamos en esto y aprovechando que los Oscar fueron hace no mucho, POR ACÁ te decimos dónde ver las ganadoras de la premiación, desde The Power of the Dog y CODA hasta King Richard y Drive My Car.

Algunos discos nuevos que debes escuchar sí o sí

Ojo acá, melómanos, porque en las últimas semanas se han estrenado discazos por todos lados. Sabemos que no todo el mundo tiene el tiempo para escucharse un álbum entero y apreciarlo de la manera correcta de una sola sentada, así que en estas vacaciones de Semana Santa pueden aprovechar para echarle oído a algunos de los mejores discos que se han lanzado en lo que va del 2022. Aquí una lista:

Never Let Me Go – Placebo

As I Try Not to Fall Apart – White Lies

Fear of the Dawn – Jack White

Unlimited Love – Red Hot Chili Peppers

Ego Trip – Papa Roach

Crash – Charli XCX

Things Are Great – Band Of Horses

Give Me The Future – Bastille

Earthling – Eddie Vedder