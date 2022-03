Band of Horses nos ofrece esperanza tras la pérdida con ‘Things Are Great’

Band of Horses ha contado con una fuerza narrativa directa y cruda los acontecimientos de la vida humana desde su primer disco Everything All The Time (2006) y así, ha colocado varios himnos en el gusto de los seguidores del folk rock alternativo, con las letras de Ben Bridwell cantadas sobre una combinación de guitarras eléctricas estridentes y otras acústicas, que forman la base de su sonido.

Hoy lanzan Things Are Great, primer disco desde la salida de Bill Reynolds y Tyler Ramsey, y para el que se unieron Matt Gentling en el bajo e Ian MacDougall en guitarra y voces de apoyo. La banda ha tenido una conformación cambiante a través de los años, pero Bridwell ha buscado mantener los elementos esenciales del sonido de la agrupación a pesar de las salidas y entradas de miembros. Producido por Wolfgan Zimmerman.

El disco más autobiográfico de Band of Horses

En la decena de canciones que componen este nuevo disco de Band of Horses, podemos notar un elemento común que Bridwell no esconde, al narrar muchas situaciones personales casi casi con nombres y apellidos.

Desde la abridora “Warning Signs”, la banda se una al trend de las red flags para contar cómo es que no vieron todas las señales de advertencia sobre una persona necia que simplemente no quería tratar sus problemas para estar en una relación sana: “Y mostraste muchas señales de advertencia / Hiciste tu propia situación mía, ahora tu problema es mío.”

En este sexto disco de estudio, Bridwell se pone más autobiográfico que en entregas pasadas, compartiendo la frustración e indignación derivada de los cambios en las relaciones, y se convierte en un narrador sobre lo que la gente hace para salvar una relación o sobre el inminente final. Sin embargo, no lo dice desde la nostalgia o la añoranza, sino únicamente como testigo neutral sobre los cambios en las relaciones de la vida.

Como en “Aftermath”, no se necesita de la explicación más larga para transmitir la pérdida tras una relación, y la intensidad de las guitarras acompañantes deja ver la magnitud del daño, lo mucho que puede impactar la sensación de desamor que cantan entre voces con muchísimo reverb, que transmite un deseo por recuperar el pasado.

Lo épico y lo íntimo contrastan y funcionan

La banda de Seattle nos ha regalado joyas con un sonido épico como “The Great Salt Lake” o “Is There A Ghost”, entre muchas otras, y retoma ese sonido y lo amplifica para Things Are Great, relegando el estilo que por momentos tuvo más apegado al southern rock, que para esta entrega notamos sutilmente en temas como “Tragedy of the Commons” y “In The Hard Times”.

En un disco épico sobre lo íntimo, nos encanta cómo es que Bridwell y compañía combinan la narración sobre episodios personales con construcciones de rock de estadio como en “Lights”, por lo que funciona en varios niveles, con un riff y coro bastante pegajosos y agradables. Y sin duda, será espectacular cuando Band of Horses la toque en vivo.

La capacidad para hacer del sufrimiento un espacio para reflexionar, es otro gran momento del álbum en “You Are Nice To Me”, entre voces de apoyo que parecen un coro de iglesia, Ben Bridwell desea hacer un brindis a las dificultades posteriores a una relación.

La salud mental también va incluida en varios temas, pero la muestra más clara es “In Need of Repair”, en la que Bridwell da cuenta de eventos de la vida que a veces nos pueden llevar a pedir ayuda: “Estás lidiando con un dilema / Y quedándote sin aire / Pero manteniéndolo todo junto / Con un pedazo de cinta, en necesidad de reparación”.

Un homenaje a los inicios de la banda

Para este disco, la banda quiso regresar a los orígenes de su sonido punk rock sin pulir, con la incorporación de dos nuevos miembros y reflexionando sobre sus primeros años. Esto no solo lo plasman en el sonido, sino que encontramos para cerrar el disco “Coalinga”, un homenaje a sus inicios, a tocar en lugares pequeños y no tan limpios, pero pensando que “las cosas son geniales”, lo que da nombre a éste álbum.

Estamos frente a uno de los discos más completos de Band of Horses, que al intentar retornar a sus orígenes alcanzó más que eso, agregando varios elementos que hacen más grandes las canciones, letras íntimas que agradecemos nos compartan y hasta videos hechos con amor hacia sus fans. La banda actualmente se encuentra de gira con The Black Keys, y podremos verlos el próximo 7 de mayo como parte de los actos fuertes del festival Pulso GNP en Querétaro con Gorillaz, Hot Chip y más.

Tracklist de ‘Things Are Great’

1. ‘Warning Signs’

2. ‘Crutch’

3. ‘Tragedy of the Commons’

4. ‘In The Hard Times’

5. ‘In Need of Repair’

6. ‘Aftermath’

7. ‘Lights’

8. ‘Ice Night We’re Having’

9. ‘You Are Nice To Me’

10. ‘Coalinga’