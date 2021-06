Sujeto golpea y escupe a empleado de supermercado; termina noqueado

No vamos a negar que en el mundo hay personas que parecen existir con el único propósito de agredir a los empleados de las tiendas a las que acuden, pues en innumerables ocasiones hemos conocido casos de gente gandalla que agrede, humilla, insulta o incluso golpea a quienes sólo hacen su chamba.

El caso de hoy es uno de esos, pero también, nos demuestra cómo muchos de esos empleados no están dispuestos a tolerar malos tratos que no merecen, de parte de nadie. Y es que un empleado de Walmart fue captado cuando noqueó a un cliente que lo agredió en varias ocasiones dentro de la tienda donde trabaja.

Se trata de un video viral que fue captado en una sucursal de Walmart ubicada en la ciudad de Englewood, en Colorado. La grabación en cuestión muestra a un sujeto de bermudas negras, sudadera café y gorra, que golpea a un empleado con ayuda de un carrito del supermercado. Y si la acción no podría resultar más indignante, el sujeto también le escupe.

El video muestra cómo el trabajador de la tienda se molesta y busca responder a las agresiones, algo que creemos no hará gracias a que un sujeto interviene y trata de detenerlo. Sin embargo, al final el empleado logra zafarse y se dirige hacia su agresor, a quien le lanza un golpe en la cabeza que lo noquea y lo deja tirado en el suelo.

Les dejamos el video:

Englewood (Walmart) a rowdy customer got into a heated exchange with an employee and tried to run him over with his carriage, then spit on him. He is coshed at the end as well. pic.twitter.com/y0jwtujp62

— WOODSY IV (@IvWoodsy) June 3, 2021