¡Golden rooster! Tiktoker canta “Vete ya” de Valentín Elizalde en inglés y no suena nada mal

A pesar de que vengan más artistas de regional mexicano y saquen rolas para cantar en la fiesta, muchos no pueden olvidar a Valentín Elizalde. Parece mentira, pero ya pasó una década desde aquel día en que el famoso ‘Gallo de Oro’, salió del palenque de Reynosa y lo asesinaron a los 27 años. Sin embargo, pasa el tiempo y su influencia sigue presente no solo en los miles de fans que se ganó en vida, también de otros cuantos que lo descubrieron en los últimos años.

Lo más curioso del caso del Vale es que por una extraña razón, sigue vigente, y no lo decimos por el chisme de su primo, Tano Elizalde y el romance que tiene con la viuda del cantante (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). En realidad, lo mencionamos porque gente tanto de México como de otras partes del mundo le han rendido tributo cantando sus rolas, tal como el caso de un tiktoker que recientemente se hizo viral.

Un tiktoker se rifó cantando “Vete ya” de Valentín Elizalde en inglés

Resulta que un usuario de TikTok llamado natas.natas hizo un cover de “Vete ya”, uno de los clásicos de Valentín Elizalde. Sin embargo, más allá de sorprender por su interpretación o imitar a la perfección al ‘Gallo de Oro’, dejó a todos con el ojo cuadrado porque tradujo la letra de la canción en inglés… sí, así como lo leyeron y aunque ustedes no lo crean, el resultado es una verdadera maravilla porque siendo honestos, no suena mal.

Con guitarra acústica en mano, este tiktoker comenzó a cantar la rola en dicho idioma y nos dejó con la boca abierta. En lugar de la famosa frase “vete, si no sientes que mi boca te provoca cuando ronda por tus labios”, cambió esa parte por “go away, if you don´t feel my mouth provoking some sweet sensation when it runs across your lips”. Si todavía no han escuchado su versión o no saben de qué hablamos, pueden checarla a continuación:

Esta no es la primera vez que el usuario de TikTok traduce canciones famosas a otros idiomas, en su cuenta tiene otros clips con rolas de Espinoza Paz y hasta Grupo Marrano. Sin embargo, su video en el que coverea “Vete ya” de Valentín Elizalde en inglés rápidamente se hizo viral en dicha plataforma donde además de felicitarlo, le comentaron que esta versión suena a una canción de The Beatles… No lo sé, Rick, pero la neta es que sí se rifó.