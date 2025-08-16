Tinta indeleble presenta: Lugares para comprar plumas bonitas

Lo que necesitas saber: Si quieres comprar una pluma que te dure toda la vida puedes visitar alguna de las tiendas especializadas que hay por la Ciudad de México.

Todos necesitamos una pluma de vez en cuando, ya sea en el trabajo, en la escuela, para escribir un diario, un poema o hacer la lista del supermercado. Más allá de las plumas sencillas de las papelerías, hay otras que además de ser bonitas nos pueden durar toda la vida. Aquí algunos lugares de la CDMX donde podrás comprar todo tipo de plumas.

Una pluma siempre es un buen regalo./Imagen Taller de Letras Facebook

Una pluma puede ser un regalo ideal para cualquier ocasión, incluso si la queremos para nosotros mismos. Si quieres tener una pluma confiable y práctica puedes hacer la prueba con los diferentes tipos y marcas para ver cuál te acomoda, desde las estilográficas o plumas fuente, hasta los bolígrafos y las plumas técnicas para dibujo.

Todos necesitamos una pluma de vez en cuando./Imagen Octante Facebook

Aunque en la actualidad casi todos escribimos en la computadora, las tablets o los smartphones, una pluma no deja de ser una buena compañera que no pasará de moda ni dejará de ser indispensable. Si quieres una pluma fina y sus accesorios o si ya tienes tu colección y quieres ampliara, puedes darte una vuelta por estas tiendas especializadas.

Lugares para comprar plumas bonitas en CDMX

El uso de la tinta comenzó con las culturas de China, Egipto y Roma.Poco a poco se hizo popular por el mundo y se adaptó a las necesidades y las nuevas tecnologías. En un principio se usaban pinceles y plumas de aves para aplicarla y más tarde, en el siglo XIX, se crearon las primeras plumas estilográficas.

Encuentra las plumas y los accesorios que necesitas./Imagen Octante Facebook

El bolígrafo se inventó en 1938 y en la actualidad existen cientos de marcas dedicadas exclusivamente a la producción de estos productos. Estas son algunas tiendas especializadas de la Ciudad de México.

Es una tienda que ofrece productos de las mejores marcas y diseños, así como libretas, tintas, cartuchos y todo lo que necesitas para el mantenimiento de tus plumas. Mont Blanc, Sheaffer, Visconti y otras marcas en modelos que van desde los más exclusivos y de colección hasta otros más económicos. Tienen tienda en línea.

Dirección: Av. Nuevo León 291, Colonia Condesa

Plumas para todos los gustos y necesidades./Imagen La Casa de la Pluma Facebook

Entre las tiendas del Centro Histórico no podría faltar una dedicada al mundo de las plumas y la tinta. Además de plumas bonitas y coleccionables ofrece tintas especiales, kits para escritorio y como un servicio muy exclusivo, el grabado de tu nombre o logo para tus plumas. Ofrecen sus productos en línea y además tienen taller de reparación y dan asesoría para el cuidado de tu colección.

Dirección: 5 de Mayo 29, Colonia Centro

Una pluma te puede durar toda la vida./Imagen Plumas del Centro Facebook

Esta tienda está ubicada dentro de Plaza Inn y ofrece los mejores productos entre artículos de piel para escritorio y carteras, kits de repuesto y hasta joyería de marcas como Mont Blanc. Aquí encontrarás las novedades de Lamy, Parker, Faber Castel y otros sellos muy reconocidos. También tienen el servicio de grabado para tus plumas.

Dirección: Plaza Inn. Insurgentes Sur 1971 Local 240-B, Colonia Guadalupe Inn

Encuentra la pluma que necesitas./Imagen El Palacio de la Pluma Facebook

Esta tienda cuenta con dos boutiques en la CDMX en las que ofrece todo lo necesario para la escritura, la caligrafía y el dibujo, entre plumas, lapiceros, libretas, tintas y toda clase de accesorios y curiosidades. Además, tienen servicios de arreglo y limpieza y te pueden comprar las plumas que ya no necesitas.

Dirección: Córdoba 37, Colonia Roma Norte y Pedregal 17, Colonia Lomas de Chapultepec

Todo lo necesario para la escritura y la caligrafía./Imagen Taller de Letras Facebook

Esta boutique especializada está en la colonia Condesa y también tiene una sucursal en Monterrey, N.L. Además de las mejores marcas y artículos de colección, ofrece una gran variedad de tintas para tu pluma fuente para que escojas la que más te acomoda. Entre otras curiosidades vende sellos personalizados, artículos para dibujo, acuarelas y manguillos y plumillas especiales para caligrafía.

Dirección: Álvaro Obregón 266, Colonia Hipódromo Condesa