Que suenen las golondrinas: Twitter le dirá adiós a Fleets, las ‘stories’ de su plataforma

Por ahí dicen que lo bueno termina pronto, y no solo aplica para las relaciones amorosas. El 2020 nos trajo un montón de cambios de todo tipo, tanto así que hasta en las redes sociales, pues algunos decidieron incorporar nuevas funciones como en el caso de Twitter, quienes nos presentaron los famosos Fleets y a menos de un año de su llegada a la plataforma, le dirán adiós definitivamente a esta herramienta en unos cuantos días.

Fue en noviembre del año pasado cuando la app del pajarito azul introdujo la función para competirle a las stories de Instagram y así, intentar desbancarlas. En un inicio sonaba como una gran idea, pero conforme fue pasando el tiempo los usuarios de plano nomás no las usaban; es más, hubo quienes se quejaron porque no les latía como lucía el rediseño del feed con este formato de historias. Ya saben, en internet nadie está [email protected]

Twitter se despide de los Fleets

Pero ahora –y a casi 8 meses de que presentaran los Fleets–, Twitter tomó la decisión de despedirse de esta función para siempre. De acuerdo con The Verge, el motivo de todo esto fue que la herramienta evidentemente no tuvo el recibimiento que el equipo de la red social de Jack Dorsey esperaba. Es por eso que ante esta situación y a que no recibió el visto bueno por parte de los usuarios, no les quedó de otra más que bajarla.

“Esperábamos que Fleets ayudara a más personas a sentirse cómodas uniéndose a la conversación en Twitter. Pero, desde que presentamos Fleets a todo el mundo, no hemos visto un aumento en la cantidad de personas que se unen a estas conversaciones como esperábamos”, indicó Ilya Brown, vicepresidente de producto de la plataforma. Ya para terminar, confirmaron que sus stories desaparecerán el próximo 3 de agosto.

¿Y qué pasará con el espacio que dejan estas stories?

Aunque esto le va a encantar a todos los que de plano no querían los Fleets, les tenemos una mala noticia. Quizá muchos pensaban que cepillando esta herramienta volvería a la normalidad el feed de Twitter en la aplicación móvil, pero la realidad es que este lugar que dejan las historias lo ocuparán los Espacios, las salas de audio públicas de la red social y que presentaron en mayo de este mismo año, convirtiéndose en el protagonista de la plataforma.

A diferencias de las stories –que de plano no pegaron entre los usuarios–, esta herramienta sí tuvo un gran recibimiento y un montón de éxito, pues muchos le están sacando provecho. Es más, para varios expertos en tecnología, esta función incluso le anda pegando con todo a Clubhouse (si no conocen esta app, ACÁ les contamos de qué va).