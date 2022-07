Plop: Como cuando caminas por la calle con tu novia y de pronto te descubre... ¡tu esposa!

Ay no es que de verdad no conocen la vergüenza… Ya se les ha dicho hasta el cansancio que eso de las infidelidades no sólo es cruel, sino una mala idea, pues hay que ser muy inteligente y organizado para lograr tener dos relaciones sentimentales sin que las/los involucradas se den cuenta de eso.

Y es que todos conocemos a ese primo de un amigo que ha sido descubierto poniéndole el cuerno a su pareja. De hecho recientemente en redes sociales comenzó a circular un video que muestra nuestro punto, pues dos mujeres terminan agarradas del chongo por culpa de una infidelidad.

La esposa y la novia peleando frente al esposo/novio Foto: Especial

La esposa lo cachó con su novia en un estacionamiento y se armó la pelea

Se trata de una grabación que fue tomada en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde podemos ver a una pareja que camina por el lugar tomada de la mano y sin imaginar lo que se vendría más adelante.

Resulta que a los pocos segundos aparece una segunda mujer por detrás que agarra del chongo a la chica que camina con el hombre. Y es a través del video donde descubrimos que el sujeto fue infiel, pues la segunda mujer le reclama a la otra por ser novia de su marido.

Contexto de la pelea en Walmart #CdVictoria pic.twitter.com/JFZp2B98DV — Videos Impactantes (@VideosImpactan2) July 21, 2022

Y hasta un niño intentó mediar la situación para que las mujeres dejaran de pelear

Pero eso no es todo, ya que existe una segunda grabación que muestra a las dos mujeres agarradas del pelo mientras el hombre infiel intenta separarlas y amenaza con llamar a una patrulla. “Decías que no y andas con mi marido”, se escucha decir a la esposa en cuestión.

Pero cómo estuvo el asunto que hasta un pequeño interviene en la situación e intenta calmar a las mujeres para que se suelten del pelo. En fin, vean las imágenes a continuación y juzguen ustedes mismos:

Caminaba con la novia y lo “cacha” su esposa pic.twitter.com/l3bgHktnUj — Videos Impactantes (@VideosImpactan2) July 21, 2022

Ay no, las cosas que uno tiene que ver… ¡Que alguien piense en los niños!