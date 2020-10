Por gandalla: Mujer escupe a pasajero de un autobús y la bajan a empujones

Después de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, el escupir dejó de ser un acto sólo repulsivo y se convirtió en una peligrosa herramienta para agredir a las personas. Algo que lamentablemente hemos visto que ocurre en un contexto tan delicado como el que vivimos actualmente, donde es indispensable evitar cualquier contacto con fluidos salivales de otras personas para evitar contagiarnos.

Claro que muchos no sólo no le dan importancia a eso, sino que además atacan con escupitajos a todo aquel que le pida seguir las medidas de prevención ante el coronavirus. Casos de esos hay muchos, aunque existe uno reciente donde una mujer recibió su merecido por estar lanzando sus babas a las personas que sí se protegen ante el COVID-19.

Se trata de un video que fue grabado dentro de un autobús en Canadá y que posteriormente se viralizó en TikTok. Las imágenes captadas dejan ver a una mujer que viaja en la unidad de transporte y sin portar cubrebocas, algo que provoca que un pasajero le pida ponerse la mascarilla y respetar las medidas de prevención ante el coronavirus.

Sin embargo, la señora no toma para nada bien la sugerencia, pues segundos después le lanza un escupitajo en la cara al pasajero que le pidió ponerse la mascarilla. Obvio la cosa no acabó ahí, pues en el video vemos cómo el joven en cuestión se levanta bien enojado y responde la agresión al empujar a la mujer hasta sacarla del autobús que iba en marcha.

Va el video:

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020