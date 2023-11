Este es el video del niño coreano que tiene a todo internet llorando (y con justa razón)

Lo que necesitas saber: Un niño coreano se hizo viral por decir que se siente sólo y creer que le cae mal a su mamá. ¡Nooo!

Prepárense para llorar si aún no han visto este video. Y es que en los últimos días, además de hablar del frío o cómo nos la pasamos en el Corona Capital 2023, internet ha tenido un tema recurrente de conversación: el video del niño coreano que no se siente querido por sus papás.

Si se la viven en redes sociales seguro ya saben de qué videoclip hablamos, pero si no entonces les damos contexto: se trata de la entrevista que le hicieron a un niño coreano, quien rompe en llanto al contar cómo siente que no le cae bien a sus mamá y le tiene miedo a su papá.

Un niño coreano se ha vuelto viral por su triste caso. Foto: YouTube// Channel A

El video de un niño coreano ha invadido internet en los últimos días

Resulta que en Corea del Sur existe un conocido programa de televisión llamado ‘My Golden Kids’, donde padres de familia acuden a pedir ayuda para poder entender y educar mejor a sus hijos. Todo de la mano de la psicóloga Oh Eun Young, quien es bastante conocida en dicho país.

El equipo de ‘My Golden Kids’ graba a los niños y sus familias en su día a día, para posteriormente analizar las situaciones y así brindar consejos/herramientas que le ayuden a los padres a criar de manera responsable y respetuosa a los niños y niñas.

A uno de los episodios fueron los padres y la abuela del niño coreano, ya que querían entender por qué el pequeño era tan problemático y hasta agresivo con ellos tres. De hecho en el episodio indican que el niño de cuatro años incluso ya había agredido a la abuela.

“Desde los tres años es así. Comienza a morder o a golpear… Yo le dí amor, lo crié y ahora es agresivo con nosotros tres”, dijo la mamá del niño coreano con el que muchos empatizaron después de ver un par de grabaciones que se hicieron en su casa.

Los papás del niño acudieron al programa ‘My Golden Kids’. Foto: Channel A// YouTube

El niño es visto como problemático, pero en realidad pide amor por parte de sus papás

Y es que en uno de los videos se ve a la mamá y al niño en la sala. El pequeño, en lugar de hacer su tarea, quiere dibujar y su mamá le dice que eso no es para él: “¿Vas a ir a la escuela de arte? Tienes que ser guapo. Pero no puedes hacer eso“, le dijo.

Básicamente la señora le dijo feo a su hijo y considerando que el niño es bastante pequeño y entendido, pues esos definitivamente son el tipo de comentarios que uno no espera ni quiere escuchar (si a nuestra edad aún nos duelen, imagínense).

Al niño coreano le gusta dibujar, pero a su mamá no le agrada la idea. Foto: Channel A// YouTube

Pero si con esas declaraciones ya son suficiente para tener un problema personal con los papás de este niño coreano, espérense a ver lo que el pequeño dice en una entrevista que le hace el equipo de “My Golden Kids”, y donde básicamente dice que no se siente amado por sus papás.

En una charla con el programa, el niño coreano dice que no tiene preferencia por ninguno de sus papás, pues siente sólo en casa y nadie juega con él. Además, expresa que le da miedo su papá cuando está enojado y simplemente le gustaría que le hablara de forma cariñosa y dulce.

El pequeño aseguró que sus papás no le hacen caso y se siente solo. Foto: Channel A// YouTube.

De hecho el niño coreano dice sentir que no le cae bien a su mamá

Eso no es todo. Al hablar de su mamá, el niño dice que cree no agradarle a su jefecita y rompe en llanto. “Intento hablarle, pero no me escucha”, menciona el pequeño mientras se limpia las lágrimas. Vean el video del niño coreano a continuación:

Este niño coreano de tiktok y su caso me dañó la vida. pic.twitter.com/2r6mSPxXVt — Tatiana (@Tabeeme91) November 22, 2023

En el programa, la psicóloga Oh Eun Young le dice a los papás del niño que él simplemente quiere amor y atención. De hecho, indica que a pesar del trabajo al menos le deben dedicar 30 minutos al pequeño y además, deben evitar condicionarle o estigmatizar las cosas que le gustan (como dibujar)

“Mamá y papá no tienen suficiente tiempo para pasar íntimamente con su hijo. Necesitan tiempo para concentrarse solo en el niño. No es porque la abuela no le dé amor, sino que necesita atención y amor de parte de sus papás”, dijo la experta sobre este caso que dejó a muchos en la ‘hora sad’.

El niño rompe en llanto al contar cómo siente que no le cae bien a su mamá. Foto: Channel A// YouTube.

Y obviamente en redes sociales muchos ya se tomaron personal el tema del niño coreano y sus padres

Aunque los papás del niño coreano entendieron el comportamiento de su hijo, muchos no evitaron enojarse con los señores por lo mal que hicieron sentir al pequeño. Sobre todo con algo tan básico como lo es pasar tiempo de calidad con él.

Acá algunas de las reacciones más honestas que ha dejado el video viral del niño coreano en redes sociales:

En fin, esperamos que este pequeño pueda tener una mejor relación con sus padres, quienes confiamos cambiarán su forma de ser con el niño que simplemente quiere amor, tiempo de calidad y todo lo que cualquier pequeño merece en el mundo….

Te puede interesar