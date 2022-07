A tu mamá le gusta esto* Mujer se hace viral por cobrarle renta a su hija de 18 años

Si eres de los que tiene ya la mayoría de edad y nomas’ no se te ven las ganas de tener oficio y/o beneficio, entonces no dejes que tu mamá lea esta nota porque bien podría imitar la hazaña de la mujer que se ha hecho viral por cobrarle la renta a su hija de 18 años.

Y es que en TikTok una mamá se volvió viral gracias a un video donde se puede ver cómo hace firmar un contrato de arrendamiento a su hija, quien a sus 18 años ya se comprometió a pagar renta si es que quiere tener un cuarto donde dormir. ¡Órale!

Foto: TikTok

Una mamá se hizo viral por cobrarle renta a su hija de 18 años

En el video en cuestión –que se grabó en Oklahoma, Estados Unidos– se puede ver a la adolescente firmar dichos documentos donde su madre le pide 100 dólares al mes para poder seguir viviendo en su casa. Algo que por supuesto despertó opiniones encontradas en internet.

Y es que si bien muchas personas comentaron que el pedirle renta a su propia hija era algo “desalmado”, la mujer aseguró que todo lo hacía para darle una lección y prepararla para la vida, pues cuando ella era joven sus padres nunca hicieron eso.

Dice que es para enseñarle una lección, aunque algunos aseguran que no es la forma de hacerlo

“Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, dijo la mujer en uno de los comentarios donde agregó, también está enseñando a sus hijos a saber las cosas que firman y no se los mareen.

A pesar de eso, varias personas afirmaron a la mujer que si busca el odio de su hija y nunca le vuelva a hablar, cosas como ese contrato la ayudarán a conseguirlo, pues ella aún sigue siendo una niña que probablemente no pueda costear la renta en cuestión. ¿Ustedes qué opinan?

Foto: TikTok