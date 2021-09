“Fue un error”: Antes de morir, tiktoker pide a seguidores vacunarse contra COVID-19

Luego de más de un año de la incertidumbre provocada por el COVID-19, podemos decir con toda sinceridad que la vacuna contra el virus trajo una gran esperanza para acabar con la emergencia sanitaria. Irónicamente, en el mundo hay muchas personas que se niegan a la inmunización porque creen que las vacunas no son seguras.

Seguramente en alguna noticia o video viral han visto a gente que se da a conocer en redes sociales por negarse a recibir la vacuna de COVID-19. Si ese es el caso entonces pueden confirmar que muchas de esas personas han terminado con cuadros graves de coronavirus y en casos más extremos, encontrándose con la muerte.

Una tiktoker decidió no vacunarse contra el COVID-19

Pero también es cierto que algunas de esas personas se han arrepentido sobre su decisión de no vacunarse y han advertido a los demás del riesgo. Un ejemplo claro es esta tiktoker que, antes de morir, aceptó el error que cometió al no recibir la inmunización contra el COVID-19, por lo que pidió a sus seguidores que fueran por sus vacunas.

Su nombre es Megan Alexandra Blankenbiller, una influencer de Jacksonville, Florida, que el pasado 15 de agosto publicó su último video de TikTok, uno en el que pidió a sus followers ir a vacunarse contra la enfermedad. “No tengo mucha energía para hablar, así que intentaré hacerlo rápido. Voy a tomarme un descanso”, dice Alexandra al inicio del clip.

Y en su último video pidió a sus seguidores que no cometieran el mismo error

La mujer ocupó su espacio en dicha red social para explicar que estaba hospitalizada luego de contagiarse de COVID-19. “No soy anti-vax. Sólo estaba tratando de hacer mi investigación. Tenía miedo, y quería que mi familia y yo lo hiciéramos al mismo tiempo”, dijo al detallar la razón por la que no estaba inmunizada.

En su video, Megan Alexandra Blankenbiller pidió a sus seguidores que vayan por la vacuna y no esperen más tiempo: “Si están 70 por ciento seguros de que quieren la vacuna, vayan a buscarla. No esperen. Vayan a buscarla porque, con suerte, si la obtienes, no terminarás en el hospital como yo”, indicó la mujer a la que le costaba mucho respirar.

https://www.tiktok.com/@atasteofalex/video/6996807472371535109

La mujer perdió la vida días después de dar su mensaje

Lamentablemente unos días después de grabar el video y dar su mensaje importante, Megan Alexandra Blankenbiller perdió la vida a consecuencia del COVID-19. Así lo confirmó su hermana, Cristina Blankenbiller, a través de una publicación en Facebook, donde agradeció las oraciones y buenos deseos a su hermana.

“Me entristece y me rompe el corazón compartir que mi hermana mayor ha sido llamada al cielo hoy. Megan era una persona tan hermosa que le dio todo a todo el que lo necesitaba. Fue una luz para a su alrededor y trajo alegría a todos los que conoció”, dijo Cristina sobre el caso de su hermana.