“Los mexicanos deberían volver a sus granjas”: Mujer racista insulta a empleados en pizzería de EU

Entre las cosas más inaceptables de la humanidad, el racismo y la xenofobia ocupan un lugar muuuuy alto. Sencillamente nunca se va a entender cómo hay personas que discriminan e insultan a otras por su origen y un nuevo ejemplo ha salido a la luz allá en Estados Unidos, pues una mujer racista se aventó un insulto muy peculiar hacia los mexicanos en una pizzería.

Ya ves que hoy en día casi todo lo que sucede en el mundo es captado por una cámara (bueno o malo), pues justo fue gracias a que alguien captó la rabieta que una mujer racista andaba haciendo en una pizzería allá en el gabacho, que hoy podemos enterarnos de que —para ella— es malo vivir en una granja o piensa que éstas no existen en Estados Unidos.

Resulta que en una sucursal de Little Caesars, la mujer comenzó a lanzar insultos a diestra y siniestra contra los empleados. ¿El motivo? Según el usuario de redes que compartió la denuncia contra esta mujer, ella se negaba a usar cubrebocas al interior de la pizzería alegando que una condición médica se lo impedía (¿dónde he escuchado eso antes?).

Quien difundió el video y contó lo ocurrido no menciona la ciudad o el día en que ocurrió este incidente, pero claramente sigue siendo obligatorio portar cubrebocas en espacios cerrados. Y ante eso, la mujer no encuentra mejores argumentos que ponerse a insultar a los empleados diciéndoles que los mexicanos deberían volver a sus granjas en lugar de estar en su país (hazme el faavaaaaaar…)

Self-proclaimed “patriot” harasses workers at Little Caesars and calls them “Nazis” pic.twitter.com/cUwNLopSP5

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 10, 2021