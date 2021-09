¿Es neta? Niegan la entrada en escuela a una madre de familia por ‘vestir de forma inapropiada’

Vaya polémica en la que está metida una escuela de Colombia por cómo trataron a una madre de familia esta semana. Resulta que personal del lugar le negó la entrada porque no les pareció apropiada la manera en que iba vestida… y claro, eso ya generó toda clase de opiniones a favor y en contra.

Vamos a conocer esta polémica historia

Sucedió el pasado jueves, en una escuela de la localidad de Soledad. De acuerdo con el medio local El Tiempo, la mujer y su esposo fueron ese día al colegio para asistir a una junta donde se revisarían los protocolos sanitarios contra COVID-19.

El problema fue que la mujer tuvo muchos problemas para entrar a la escuela. Apenas llegó a la entrada, una delegada del Consejo de Padres y Representantes no la dejó pasar y desató la polémica por el motivo que le dio para negarle la entrada al sitio donde estudia su hijo.

Aquí va el video de lo sucedido

Como podrás ver en el video donde se aprecia la discusión entre ambas mujeres, la madre de familia (identificada como Isabel Castro) vestía un pantalón de mezclilla y una blusa blanca escotada que le deja al descubierto el ombligo. Pero la delegada se respalda diciendo que el Manual de Conviviencia de la escuela señala que no puede vestir así.

“Me está discriminando señora, no tiene nada que ver cómo yo venga vestida con mi educación, aquí estudia mi hijo”, respondió la mujer ante el argumento que le dio la integrante del Consejo de Padres y Representantes. Pero sus palabras, como las de su esposo, nomás se quedaban en el aire porque la delagada estaba bien encerrada en su argumento. Entre comentarios de “qué pena me da con usted”, nomás no la dejaba pasar.

En un colegio de Soledad, a esta madre de una estudia, le prohibieron el ingreso a este por su forma de vestir. ¿Esta bien o mal juzgar por la forma de vestir o por la forma de vestir insinua algo? pic.twitter.com/weL6u3mPKD — Denuncias Ciudadanas Barranquilla (@DenunciasBQ) September 3, 2021

Por más que le decían y le decían que lo que estaba haciendo era un acto de discriminación en su contra, ella no dejaba de repetir que debían leer el Manual de Conviviencia antes de reclamar que no la dejaran pasar por su vestimenta “inapropiada”.

Pero resulta que en el manual no dice nada sobre la forma de vestir de los padres y madres de familia…

Ahhh pero qué crees… otro medio local, TuBarco Noticias, se dio a la tarea de buscar y revisar el dichoso manual y reporta que no hay apartado alguno donde se establezca cuál es la manera “apropiada” en que padres y madres de familia deben presentarse.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

Los mismos medios locales indican que ese día, así como en redes sociales cuando se viralizó el caso, las opiniones se dividieron cañón. Varios papás y mamás apoyaron a la mujer cuando notaron que estaba siendo discrimanada, mientras que otros se pusieron del lado de la delegada pues coincidieron en que esas no son formas de vestir (… … …)

Tú cómo ves, ¿discriminación o sí hay motivos para negar el ingreso a la escuela de su hijo a una madre por vestir como lo hizo la mujer del video?