Mascota de la guarda: Esta perrita salvó a su familia de un incendio al despertarlos de madrugada

Seguramente que la familia de esta historia ya amaba mucho a su perrita, pero ahora deben tenerla en un auténtico pedestal por haberles salvado la vida. Esta mascota se convirtió en un verdadero ángel de la guarda para ellos, pues gracias a que los despertó en medio de la noche, lograron salvarse de un incendio que se originó en su casa.

Ocurrió el pasado miércoles 23 de junio, en la lejana Malasia. Más o menos a las cinco de la madrugada, cuando todos los integrantes de la familia andaban más que perdidos de sueño, un incendio se originó en su casa a causa de un altar de oración que acostumbran poner y dejar con veladoras encendidas.

El tema acá es que obviamente la familia, de cinco integrantes, no se percató en absoluto del fuego porque Morfeo los tenía bien agarrados en sus brazos. Pero Anandaveli, la perrita de ocho meses de la familia, andaba bien a las vivas e hizo todo lo posible para alertar a sus dueños.

De acuerdo con el medio local Malay Mail, la perrita fue hasta donde dormía la dueña de la casa y empezó a jalarle el cabello, a mordisquearle la cara y las orejas, y a tirar de su pijama. La mujer contó que en un principio creyó que su mascota nomás tenía sed, así que trató de ordenarle que fuera hasta la cocina y bebiera de su agua. Normal, a las cinco de la mañana como uno aún no carbura, ¿verdad?

Pero pues no, la perrita continuaba tirando de su ropa con desesperación y fue entonces cuando la mujer decidió dar una vuelta en la casa para asegurarse de que todo anduviera bien o cuál era el motivo de que su mascota actuara así. Y bingo, fue así como se dio cuenta de que su vivienda estaba en llamas.

La mujer despertó a toda velocidad a toda la familia, y por fortuna todos lograron salir a tiempo de la misma. El hijo mayor de la familia, de 18 años, tuvo que auxiliar a su padre porque se encuentra parcialmente paralizado tras sufrir un derrame cerebral, pero afortunadamente lograron salir antes de que el incendio consumiera la casa.

Lo más maravilloso de esta historia que la madre de familia relató que la perrita estuvo muy cerca de morir cuando nació. Cuenta que tuvieron que cuidarla mucho porque estuvo un buen tiempo bastante delicada, pero logró mejorar su salud y ahora les devolvió el regalo de la vida.

Anandaveli the puppy saves her human family of five in Teluk Intan from house fire | Malay Mail https://t.co/IN7RenEsiP

— TerenceNaidu (@NaiduTerence) June 24, 2021