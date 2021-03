Nooo: WhatsApp e Instagram se caen a nivel mundial (y hay memes)

Este viernes parecía ser como cualquier otro (dentro de la cuarentena) hasta que la desgracia llegó a nuestras vidas personales y laborales. Sí, hablamos de la caída de WhatsApp e Instagram, plataformas que este 19 de marzo dejaron de funcionar de la nada y que desde hace un rato nos tienen viendo el celular a cada rato.

Y es que aunque Instagram no es taaan necesaria, WhatsApp se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter y Facebook gracias a la cantidad de gente que reportó no poder enviar o recibir mensajes. Considerando que muchos ocupan dicha aplicación para comunicarse con sus equipos de trabajo, ya se imaginarán como está el pánico.

WhatsApp se cayó junto con Instagram

Pero si los hace sentir mejor, no son las únicas personas que están sufriendo con la caída de dicha plataforma. De acuerdo con el sitio Down Detector, la falla de WhatsApp se dio cerca de las 11:30 de la mañana (hora de México) y por el momento ya cuenta se han registrado más de 16 mil reportes por parte de personas en todo el mundo que no pueden acceder a la plataforma.

Parece que el fallo sólo es en WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. La famosa red social creada por Mark Zuckerberg por ahora no parece tener inconvenientes, aunque habrá que esperar las declaraciones de su equipo para saber cuál fue la razón de que su servicio de mensajería y otras aplicaciones dejaron de funcionar por bastante tiempo.

Pero al menos hay memes

Y como dicen que de lo malo lo bueno, al menos tenemos memes para esperar a que WhatsApp regrese y nuestras vidas vuelvan a la nueva normalidad. Si apenas se van despertando y no saben ni que onda, no se apuren que acá les dejamos algunos de ellos. ¿Por qué nos hacen esto en pleno viernes? 😪

Yo pensando que era mi internet pedorro y no me agarraba IG y Wa 😔 pic.twitter.com/mbjpb4yFfZ — eVelYn🥞 (@GxldenProof) March 19, 2021

Ya no tengo IG y WA cualquier cosa por el Ayayay pic.twitter.com/BuQfU7Lc1m — Martha Beatriz (@thevampsmartha_) March 19, 2021

Así quedé al reiniciar mi módem y mi celular pensando qué sólo a mí me estaba fallando IG y WA. pic.twitter.com/eZeWXE4l13 — Eduar GRR (@Lalo_2179) March 19, 2021

que ha vuelto whatsapp y tengo 0 mensajes pic.twitter.com/QLhWIMru1i — sober (@manuxbpx) March 19, 2021

Las oficinas de Mark Zuckerberg cuando cae WhatsApp, Instagram y Facebook al mismo tiempo. pic.twitter.com/TIrGLwQ4h1 — Jorge🇻🇪 #PedritoZaragozaSelección🖤💙 (@jorgeluismarinb) March 19, 2021

Que se caiga todo, menos estas ganas de quererte siempre amor mío!!! — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 19, 2021

avísenme cuando Zuckerberg haya arreglado IG y WA, mientras tanto hola twitter again pic.twitter.com/U5Dfa0uEWG — ✨MARÍA JOSÉ✨ (@soymajortega) March 19, 2021

Se cayo IG y WA con razón mi ex no me manda mensaje desde hace 6 meses pic.twitter.com/FndX4LzkrD — zector uwu (@ortizdiazo) March 19, 2021

ig y wa fallando y yo ya pensando “chinga tu madre infinituum” pic.twitter.com/VrJq1ZWhLm — C. (@alwxysplotuda) March 19, 2021