De ‘Adolescencia’ a Trump: 10 entradas de Wikipedia más consultadas en 2025

Lo que necesitas saber: La entrada sobre Charlie Kirk fue la más leída en Wikipedia en 2025.

Y en los conteos de 2025 también tenemos por acá las entradas (en inglés) de Wikipedia más consultados durante este año.

Chance algunos ya se imaginan qué temas fueron los más consultados y, tal vez, por qué. Pero para salir de dudas, les dejamos el conteo de las entradas más consultadas de Wikipedia, la enciclopedia gratuita y colaborativa —porque es editada por personas voluntarias— que ha servido como una especie de brújula para la gente.

Foto: Fox.

(Aunque es claro que además de la información en Wikipedia, es necesario verificar los datos en sitios especializados u oficiales).

10 entradas de Wikipedia más consultados en 2025

Charlie Kirk

La entrada sobre el empresario y personaje mediático de la derecha —pro Donald Trump— de Estados Unidos Charlie Kirk fue la más leía. Tan sólo un día después del ataque en su contra, el texto alcanzó casi 15 millones de consultas o lo que es un promedio de más de 170 veces por segundo. De hecho, las visitas llegaron de países fuera de Estados Unidos.

Foto: Rebecca Noble-Getty Images.

Muertes en 2025

Se trata de una entrada presente cada año y suele estar relacionada con los fallecimientos de personajes célebres.

Foto: Getty Images.

Wikimedia Foundation explica que cada año es actualizada con los obituarios y en 2025 se colocó en el segundo lugar después de estar en el tercero en 2024.

Ed Gein

Edward (Ed) Theodore Gein fue un asesino en serie y profanador de tumbas de la década de los 50 en Wisconsin, Estados Unidos.

Las consultas de la entrada en Wikipedia dedicada a Ed Gein se puede explicar por la temporada 3 de Monster en Netflix que precisamente se centra en su figura.

Donald Trump

No es una sorpresa por la polémica que ha generado en todo este tiempo. Desde 2015, por ejemplo, el artículo de Wikipedia sobre Donald Trump ha sido recurrente en las listas de lo más consultado —excepto en los años 2022 y 2023.

Foto: Getty Images.

Papa León XIV

En mayo de 2025, Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo jefe de Estado del Vaticano como el papa León XIV.

Nuevo papa, León XIV / Foto: augustinianorder.org

Y poco después del cónclave, la gente se lanzó a Wikipedia a conocerlo, dejando un máximo de 800 mil vistas por segundo, lo que es más de 6 veces del tráfico normal y un récord incluso para esta enciclopedia digital.

Elon Musk

La entrada sobre Musk está en el sexto lugar después de protagonizar varias polémicas en 2025 que fueron desde haber sido nombrado como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos y después pelearse con el mismísimo Donald Trump.

Zohran Mamdani

Estadunidense y ugandés, Zohran Kwame Mamdani hizo historia al convertirse en el primer alcalde millennial y socialista de Nueva York y la magnitud de esta noticia se refleja en las entradas de Wikipedia que colocaron al perfil del político en el número 7 de la lista de los más leídos.

Foto: Michael M. Santiago-Getty Images.

‘Pecadores’ (‘Sinners’)

En TikTok la llaman la película del año y pues ‘Pecadores’ (‘Sinners’) —un filme de terror ambientado en 1932 y que relata la historia de dos hermanos gemelos relacionados con crímenes se enfrentan a un fenómeno sobrenatural— se colocó en el lugar 8 de la lista de lo más visto en Wikipedia.

Ozzy Osbourne

El fallecimiento del príncipe de las tinieblas —que hasta fue homenajeado tras su fallecimiento en el Congreso mexa— Ozzy Osbourne tuvo un impacto mediático no sólo en el mundo de la música.

‘Superman’

La nueva película de Superman fue todo un éxito, al menos en las consultas de Wikpedia (suponemos que la gente buscaba información sobre el elenco, estreno o más detalles sobre esta versión del superhéroe de confianza en Estados Unidos).

El resto de la lista

Este conteo también puede ser considerado como una manera de tomar el pulso al 2025, ¿qué temas y personajes impactaron más o causaron la curiosidad de la gente, al menos en el caso de las entradas en inglés?

El resto de la lista de Wikipedia 2025 quedó así: papa Francisco, ‘Severance’ (la serie), Estados Unidos, ‘Thunderbolts’, ‘Weapons’, JD Vance, ‘Adolescencia’, MrBeast, Cristiano Ronaldo y ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’.

Si les interesa checar la información directa de Wikimedia Foundation, acá les dejamos el enlace.